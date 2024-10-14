3學者探討國家為何失敗獲諾獎桂冠 民主更能實現長期繁榮

2024年諾貝爾經濟學獎3名得主以制度如何形成，及其對繁榮影響的研究獲得殊榮。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，今年榮獲諾貝爾經濟學獎的3名得主，其研究在於處理經濟學上最重大，也是基本的問題之一：為何一些國家以歷史標準來看變得極度富有，而一些則遠為落後，他們最廣泛的結論是，民主政體更善於實現長期繁榮。

報導說，美國學者艾塞默魯（Daron Acemoglu）、強森（Simon Johnson）與羅賓森（James Robinson），14日獲得諾貝爾經濟學獎殊榮。

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儘管這3名得主承認威權政府能有效利用現有資源，比如原物料或勞工，然而，威權形式的政府基本上無法革新，而革新是民主的力量。艾塞默魯說，「威權形式的成長無法穩定，而且也不會導致創新」。

艾塞默魯說，中國近來的經濟表現對這一廣泛的論見是「一個挑戰」，而民主國家一直「經歷艱難時期；他們必須奪回更好治理與為人民服務的制高點」。

他補充，「大體而言，我們的研究擁護民主；從非民主政權開始民主化的國家，最終成長將比非民主政體更快速，這個時間約8、9年，這是巨大的進展。不過民主不是萬靈丹，採行民主實非易事」。

諾貝爾經濟學獎委員會指出，3名得主透過檢視歐洲殖民者引入的各種政治與經濟制度，展示社會制度與繁榮之間的關係。該委員會主席斯文森（Jakob Svensson）聲明說，「縮小國家之間財富的巨大差異，是我們這個時代最大的挑戰之一；得獎者證明了社會制度對實現此目標的重要性」。

他補充，「法治不彰、剝削人民的社會不會帶來成長或更好的改變，得獎者的研究對於國家為何失敗或成功的根本原因提供了更深入的理解」。

現年57歲、出生於伊斯坦堡的艾塞默魯與61歲、出生於英國的強森同為麻省理工學院經濟學教授，他們合著的「權力與進步：我們對科技與繁榮的千年奮鬥」一書於去年出版。強森曾於2007年3月至2008年8月擔任國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家，當時正值全球金融海嘯爆發。

64歲的羅賓森為芝加哥大學教授，他與艾塞默魯合著的「國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源」於2012年首次出版。艾塞默魯對於獲獎說，「我很高興，這是個令人震撼與驚奇的消息」。

該委員會強調，3人的研究突顯了社會制度在說明為何有些國家繁榮，有些則否發揮了作用。委員會以被美墨邊界劃分的雙子城諾加利斯（Nogales）為例說，在美國一側的居民往往生活過得較好，「因此決定性差異並非地理或文化，而是制度」。

美國的經濟制度提供邊界以北的居民較好的教育與職業機會，他們隸屬於美國的政治制度，這賦予他們廣泛的政治權利。相較之下，邊界以南的居民生活在不同的經濟條件，而政治制度限制了他們影響立法的可能性。

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