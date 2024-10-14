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經部預告擴大4900企業年節電率達1％ 估4年可再節電94.7億度

2024/10/14 20:44

經濟部今正式預告「114年至117年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」草案。（資料照，記者廖家寧攝）經濟部今正式預告「114年至117年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」草案。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為推動深度節電，經濟部今（14）日正式預告「114年至117年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」草案，針對契約用電容量超過800瓩、約4900個企業，設定平均年節電率目標1％，同時針對用電容量超過1萬瓩者，提高節電率目標至1.5％，預計4年內全體大用戶可再節電94.7億度。

經濟部表示，秉持用電愈多、節電責任愈大的原則，新草案的「節電目標」將依據「全公司」或「用戶」的契約用電容量級距，設定不同節電率目標。其中，契約用電容量801至1萬瓩者，平均年節電率目標維持1%；超過1萬瓩者，則提高至1.5%。

此外，國營事業肩負重要社會責任，應帶頭示範推動節電，因此草案亦將國營事業納入適用，並明定其年度節電率目標一律提高為1.5%。

經濟部指出，現行規定要求用電容量1萬瓩以上的大用戶104至113年平均年節電率要達1%，在104年至112年間大用戶已戮力節電234.36億度，平均年節電率相較95年至103年提升0.76倍，年節電率中位數1.46%，成效顯著。

由於現行規定將於113年底屆期，經濟部擬訂規定草案，以引導大用戶進一步加強推動節電的深度與廣度。

經濟部說明，草案與現行規定最主要差異在於，擴大對契約用電容量超過800瓩、約4900個企業大用戶設下年節電率1%的目標，未來4年內將要求以「全公司」進行節電目標管理，以利於企業整合內部資源，全面推動旗下各分公司或廠區進行節電。

為減輕對企業的衝擊，經濟部亦同步規劃多項配套措施，如延續推動產業創新條例第10條之1條的投資抵減租稅優惠，並擴大適用購置設備範圍等，包括低碳化、智慧機械等；同時經濟部也建立「一站式節能技術診斷與輔導管道」，並舉辦媒合會引介大用戶與節能服務業（ESCO）合作，加速落實節電。

經濟部表示，如果對本次草案內容有任何意見或修正建議，可於即日起60日內提供書面意見，經濟部將參酌各界意見，調整修正規定內容後公告發布。

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