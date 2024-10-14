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台積電利潤大激增有2大主因 大客戶都靠攏、對手趴了

2024/10/14 20:07

外媒報導，台積電2024年第3季淨利將成長40%。（彭博）外媒報導，台積電2024年第3季淨利將成長40%。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透和韓媒報導指出，台積電2024年第3季淨利將成長40%，對此，wccftech分析台積電利潤激增的2大主因，包括蘋果在內的主要客戶嚴重依賴台積電先進製程，以及台積電目前處於沒有競爭對手威脅的良好優勢。

《韓國時報》根據22位分析師累積的LSEG SmartEstimate數據，指出台積電預計2024年第3季淨利為2982億新台幣，營收為2110億元。

台積電利潤激增的主要原因有二：越來越多的國際大公司向台積電下訂單，以便在人工智慧熱潮中獲得優勢，蘋果、高通和聯發科等客戶希望今年憑藉其3奈米「N3E」產品獲得市場優勢。

此外，到目前為止，台積電似乎沒有遇到來自競爭對手的威脅，甚至三星也因良率不穩定而未能為其下一代3 奈米GAA良率吸引新客戶。一些原本向本土晶圓代工巨頭下單的韓國企業，如今因其成熟製程而與台積電結成業務合作夥伴關係。據估計，三星今年將再虧損15.64億美元（台幣503億元），而台積電在其競爭對手的持續掙扎中，則取得了巨大的發展。

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