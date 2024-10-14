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被日本SBI社長罵不誠實、不守信 黃崇仁將親上火線說明

2024/10/14 20:15

晶圓代廠力積電（6770）與日本金融集團SBI控股公司日前正式解除半導體製造合作協議，雙方合作告吹。（取自北尾吉孝Facebook）晶圓代廠力積電（6770）與日本金融集團SBI控股公司日前正式解除半導體製造合作協議，雙方合作告吹。（取自北尾吉孝Facebook）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代廠力積電（6770）與日本金融集團SBI控股公司日前正式解除半導體製造合作協議，雙方合作告吹；SBI控股公司社長北尾吉孝近日在個人Facebook發文，並直指力積電是一家「不誠實」的公司，甚至引用《論語》中的「無信不立」詞句。力積電今未回應，但表示公沒有與這樣公司合作是慶幸。力積電將於10月22日舉行法說會，這次罕見由董事長黃崇仁親自主持，屆時，他將會針對SBI合作案有所說明。

北尾吉孝指出，SBI至今與多家公司成立合資公司，並取得成功。回想起來，過去曾與兩家企業解除合作，一家是美國外匯銀行、另一家是證券公司，當時判斷成功無望，雙方充分協商後才解除合作。這次與力積電的合作，SBI做了大量讓步，卻得到幾乎單方面解除合約，這是第一次。

北尾吉孝表示，日本政府補助金發放的條件已先跟對方（指力積電）詳細說明，他與Frank（黃崇仁英文名）還一起會見政府的重要人物。力積電卻以台灣法律無法承擔風險為由，讓人難以置信。他還強調，回顧先前的合作備忘錄，他再次感受到力積電改變承諾，實在是一家「不誠實」的公司。

北尾吉孝並引用《論語》中的 「無信不立」詞句，並感嘆「不與這樣的公司合作真是幸運」。在這件事上，經濟產業省及許多國會議員都以各種形式給予支持、知事與宮城縣民也寄予很大期望，力積電（PSMC）竟能辜負他們的期望，真是難以置信。

日本媒體於九月底報導，日本金融集團SBI控股公司與力積電簽訂的半導體製造合作協議終止，原因是力積電考量營運虧損，無法承擔建廠風險。對於與SBI合作建廠取消，力積電後來提出回應，並強調SBI無半導體產業經驗，申請政府補助力積電需共同承擔保證責任，這違反台灣證交法，且此案純屬收費服務、技轉的Fab IP模式，終止合作與力積電盈虧無因果關係。

力積電表示，首先該案為Fab IP模式，力積電提供建廠顧問、人員培訓以及技術移轉，並向合作方日商收取服務費、權利金。力積電並無入股主導新廠營運的規劃。此外，SBI方面向日本經產省申請設廠補貼，並獲日本政府支持，但經產省補貼政策規定，獲得補貼的廠商需保證新廠必需連續量產10年以上，由於金融業出身的SBI方面並無半導體產業經驗，經產省要求力積電必需共同承擔保證責任。

力積電表示，該公司為台灣股票上市公司，為沒有主導性持股的日本新廠保證營運，將違法我國證券交易法，因此力積電董事會已於月前董事會確認停止日本新廠合作計畫，並派員前往經產省當面向主管官員說明，與已發函告知SBI此訊息。力積電強調，由於此案純屬收費服務、技轉的Fab IP模式，力積電終止與日本合作方籌設新廠，與力積電本身盈虧無因果關係。

力積電去年宣布與日本金融集團SBI控股株式会社 （SBI） 達成合作協議，雙方成立公司，在日本境內籌設12吋晶圓代工廠。力積電將以自行開發的22/28奈米以上製程及晶圓堆疊（Wafer on Wafer）技術，透過SBI與日本合作關係，參與振興日本半導體供應鏈，同時也進一步推進力積電的產銷國際化。沒想到，時隔一年多，力積電內部投入一些人力與資源挹注，合作卻告吹。

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