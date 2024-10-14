晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

雷虎自殺式無人機登美軍工展 獲歐美廣泛關注

2024/10/14 19:45

雷虎今天表示，集團繼去年之後，今年再度揮軍在美國華盛頓舉行的軍工展。（雷虎提供）雷虎今天表示，集團繼去年之後，今年再度揮軍在美國華盛頓舉行的軍工展。（雷虎提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕軍用商規無人機供應商雷虎（8033）今天表示，集團繼去年之後，今年再度揮軍位於美國華盛頓舉辦的軍工展（AUSA），透過自殺無人機展現台灣民主供應鏈關鍵地位，由於產品100%台灣製造，因此受到盟邦廣泛關注，不僅符合全球軍工市場需求，並再度彰顯台灣對世界的重要性。

雷虎指出，此次登展向歐美盟邦展現旗下自主研發與製造的「一次性自殺性無人載具」，具備精確打擊能力，有利於滲透敵方防禦，並進行致命一擊，作戰半徑達到5至10公里。

雷虎提到，此產品主要是受到烏俄戰事啟發，烏軍先透過無人機偵察敵蹤，再利用可快速大量生產、經濟實惠的FPV無人機掛載彈頭，精準展開一次性自殺式攻擊，達到不對稱作戰目的。

此外，雷虎還在展覽現場釋出「監偵微型無人機」及「戰術型無人機」，主要功能是偵查、鎖定目標，其他包含作戰半徑20公里以上「彈射型固定翼無人載具」在內的產品，皆百分之百由台灣製造。

雷虎此次同步展出子公司科建鋁船自產、自研的海上無人快艇，涵蓋機身長度2公尺的「Seashark 200」與機身長度4公尺的「Seashark 400」，可望有助於客戶保障海岸安全，必要時進行海上自殺式攻擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財