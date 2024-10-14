雷虎自殺式無人機登美軍工展 獲歐美廣泛關注

雷虎今天表示，集團繼去年之後，今年再度揮軍在美國華盛頓舉行的軍工展。（雷虎提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕軍用商規無人機供應商雷虎（8033）今天表示，集團繼去年之後，今年再度揮軍位於美國華盛頓舉辦的軍工展（AUSA），透過自殺無人機展現台灣民主供應鏈關鍵地位，由於產品100%台灣製造，因此受到盟邦廣泛關注，不僅符合全球軍工市場需求，並再度彰顯台灣對世界的重要性。

雷虎指出，此次登展向歐美盟邦展現旗下自主研發與製造的「一次性自殺性無人載具」，具備精確打擊能力，有利於滲透敵方防禦，並進行致命一擊，作戰半徑達到5至10公里。

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雷虎提到，此產品主要是受到烏俄戰事啟發，烏軍先透過無人機偵察敵蹤，再利用可快速大量生產、經濟實惠的FPV無人機掛載彈頭，精準展開一次性自殺式攻擊，達到不對稱作戰目的。

此外，雷虎還在展覽現場釋出「監偵微型無人機」及「戰術型無人機」，主要功能是偵查、鎖定目標，其他包含作戰半徑20公里以上「彈射型固定翼無人載具」在內的產品，皆百分之百由台灣製造。

雷虎此次同步展出子公司科建鋁船自產、自研的海上無人快艇，涵蓋機身長度2公尺的「Seashark 200」與機身長度4公尺的「Seashark 400」，可望有助於客戶保障海岸安全，必要時進行海上自殺式攻擊。

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