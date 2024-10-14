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經部：中國車款在地化供應鏈合作新制要點 即日生效

2024/10/14 19:18

經濟部宣布，中國車款在地化比率認定作業要點，今起正式生效。（記者廖家寧攝）經濟部宣布，中國車款在地化比率認定作業要點，今起正式生效。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部產業發展署今表示，為辦理國內業者引進中國大陸車款在地化供應鏈合作價值比率（在地化比率）的認定及核發認定文件作業，訂定相關認定作業要點，今起正式生效。

產發署說明，要點中所稱中國大陸車款，是指車輛型式安全審驗管理辦法所定M1車種，且符合下述四種情形者，包括由中資與國際品牌業者合資的品牌業者生產、由中資併購的國際品牌業者生產、由國際品牌業者在中國大陸地區生產，以及由中國品牌業者生產。　　

針對要點中所指的在地化比率，產發署說明，是指整車零件一覽表（BOM表）中零組件總金額扣除進口材料及零件金額後，占BOM表零組件總金額的比率。　　

針對申請流程，產發署說明，自今年8月1日起，國內業者須向產發署申請核發在地化比率認定文件，其引進中國車款的在地化比率，應符合一定比率，大致上以車款取得交通部安全審驗合格證的時間點，區分出三類對象與其達成目標排程。

其中，去年12月31日以前取得合格證的車款，要在明年7月31日者要達到20％以上、114年7月31日要達到30%以上，並在114年8月1日後達到35%以上。

至於今年元旦起至7月31日前取合格證的車款中，要在明年7月31日前達到15%以上、115年7月31日前達到25%以上，115年8月1日以後者要達到35%以上。

而今年8月1日以後取得合格證的車款，要在取得合格證次日起1年內達到15%以上、取得合格證次日起的第2年內達成25%以上，並在取得合格證次日滿2年後達成35%以上。

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