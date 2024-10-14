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政院經發會二次會議10/17登場 將促中小微企業振興

2024/10/14 19:44

行政院經濟發展委員會本週四將召開第二次委員會議。（資料照）行政院經濟發展委員會本週四將召開第二次委員會議。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院經濟發展委員會本週四將召開第二次會議！知情人士表示，備受期待的第二次委員會議10月17日即將登場，籌備工作已進入最後階段，會議將圍繞「包容成長」主題，聚焦於促進中小微企業振興、青年多元發展、薪資提升及「雙就業、雙照顧」等議題討論，盼形成具體政策建議。

行政院經濟發展委員會今年7月18日召開第一次委員會議，以「創新經濟」為主題，提出「兆元投資國家發展方案」、「國家人才競爭力躍升方案」，並將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」等目標。

知情人士指出，中小微企業發展作為台灣經濟的重要支柱，本次將由經濟部統籌報告，針對企業數位轉型與淨零轉型需求，規劃提供普惠專案貸款、租稅優惠等配套措施，並強化企業服務單一窗口的設立，促進中小微企業的可持續發展。

針對青年多元發展議題，知情人士表示，將由教育部做統籌報告，從就學、就業、創業、居住等多個面向進行全方位討論，包括提供租金補貼，補助在職青年參與職訓，協助青年提升就業能力，規劃設立百億青年海外圓夢基金，鼓勵青年拓展國際視野。

明年全國軍公教薪資待遇將調升3%，今年則是「最低工資法」施行元年。知情人士提到，勞動部將針對「薪資提升」議題進行報告，以強化上市櫃公司薪資資訊揭露等方案，以達到促進薪資提升。

另外，考量部分勞動人口可能因忙於家庭照顧，以致無法就業，勞動部也將針對「雙就業、雙照顧」議題報告，透過政策促進職場友善環境，提升老幼照顧服務，以實現國家經濟與社會的長遠發展。

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