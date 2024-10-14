經部因碳費與環境部有矛盾？彭啓明：應多聆聽產業意見

環境部長彭啓明（右2）今表示，碳費審議會的決議出爐，各界有多方意見，而產業的意見確實應多聆聽。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕環境部長彭啓明今表示，碳費審議會的決議出爐，各界有多方意見，而產業的意見確實應多聆聽。

國民黨籍立委楊瓊瓔今在立法院社福與衛環委員會上指出，碳費費率拍板後，經濟部就回應對於意見未被碳費委員會採納而感到遺憾，楊瓊瓔關切目前環境部與經濟部協商的進度。

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談及環境部與經濟部的協商情況，彭啓明笑答，「我說很好，大家可能又不滿意；說不好，大家又見縫插針」，協商過程仍是尊重對方意見並推動實質合作，而經濟部表達遺憾，是對審議會決議，並非針對環境部，產業意見確實應多聆聽。

經濟部產發署長楊志清答詢，產業面對大環境的激烈競爭，並非所有產業都與AI領域（人工智慧）有所連結，由於國內碳費機制是「一體適用」，因此針對營運上較為辛苦的產業，也建議審議會能否由低向上逐步徵收，對於企業維持競爭力會更為穩健妥適，產發署也會持續與環境部門溝通。

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