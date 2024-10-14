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立委指汪建民肺癌是發電空污所害 彭啟明：各地交通空污源更高

2024/10/14 18:12

環境部長彭啟明說明，全地各地污染源多樣，但以交通排放的空污佔比最高，環境部會致力於減少各種空污來源。（圖取自國會頻道）環境部長彭啟明說明，全地各地污染源多樣，但以交通排放的空污佔比最高，環境部會致力於減少各種空污來源。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委今在立法院社福及衛環委員會上關切，火力發電造成空污排放危害國人健康，更指近期過世的藝人汪建民正是肺癌受害者。對此，環境部長彭啟明回應，全地各地污染源多樣，但以交通排放的空污佔比最高，環境部會致力於減少各種空污來源。

民眾黨籍立委張啟楷質詢時質疑，火力發電由燃煤轉型為燃氣是「以肺養綠」，他指出藝人汪建民因肺腺癌過世，台灣人每年罹患排名最高的癌症是癌症，死亡率最高的也是肺癌，環境部要如何降低火力發電的空污排放？

彭啟明指出，首先是燃煤排放污染量高於燃氣，燃氣污染少很多，另一方面，排碳係數上已有所差異，燃煤與燃氣的排碳係數則相差三分之一，排碳係數與空污排放有關聯性但並非完全對等，而燃氣是能源轉型的過渡階段。

彭啟明續指，非常贊同生活中有多種空污來源，環境部會透過多重管道減少各種污染源，包括發電、交通與生活中的空氣汙染源。

張啟楷追問，發電的污染源是全台灣最嚴重的對嗎？彭啟明答詢，不是，例如中部部分地區的發電空污佔比約1成至2成，多數地區的交通污染源更高。

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