名師解盤》黃文清：台積電法說前 指數還有向上空間

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

大家好，今天的盤勢可以說是震盪盤堅，再創新高的格局，這波指數已經來到2萬3000點。最主要的功臣還是來自於市場對於台積電法說會內容樂觀的一個期待。

從上週下半週開始，其實都在反映這件事情。你看到相關類股，不管是之前的先進封裝相關的設備，甚至在共同封裝CPO相關的概念，乃至於台積電耗材特化相關的個股，包括像是台積電以及AI相關伺服器的權指股都有所表現。這也使得這一波整體的均線，在逐步的翻多的一個走勢情況之下，看起來整個行情在台積電法說會之前，都還有表現的空間。

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那當然最後要看台積電法說會的內容，跟目前已經往上拉高的這個預期有所差距的過程當中，在台積電法說會之後，可能又會出現一些震盪，當然這些內容，還是要等台積電法說會宣告之後，才能揭曉。

在此之前，我想電子類股、AI相關的族群，這些個股可能表現都還是會不錯的。至於在之前，強勢的原物料的族群受到中國政策激勵的效果，短線上漲幅非常的大，但是也看到漲多之後，在類股的表現上面，已經開始出現一些震盪。

所以這週開始，或者我們講整體的市場的焦點又會轉到所謂的法說會的內容，跟相關這些美股的財報，不管是這禮拜的台積電跟大立光，或者後續的如艾司摩爾，甚至德儀、特斯拉相關，乃至於4大雲端的廠商，包括Google、微軟、亞馬遜跟Mata，這個其實都是觀察的一個重點。

總結來說，指數是有機會震盪盤堅，在台積電法說會召開之前，相對是比較樂觀，等到公布之後，再來密切觀察它的一個說法，第4季整體而言，仍舊是偏多的可能性居多。

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