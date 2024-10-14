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AI晶片需求強勁！路透：台積電Q3獲利有望年增40％

2024/10/14 15:18

《路透》預測台積電第3季獲利將飆升40%，主要歸功於AI需求激增。（示意圖，法新社）《路透》預測台積電第3季獲利將飆升40%，主要歸功於AI需求激增。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電將於17日舉辦第3季法說會，《路透》預期第3季獲利 年增率將超過40%，主要歸功於需求激增。根據倫敦證交所（LSEG）SmartEstimate從22位分析師抽取數據，預測台積電第3季淨利潤為新台幣2982億元（約92.7億美元）。

2023年第3季，台積電淨利為2108億元。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電的主要客戶，包括蘋果、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通和聯發科，都推出非常依賴台積電先進製程技術的新產品，更說「預測台積電第3季獲利將大幅超越預期」。

積電正在斥資數十億美元在海外建設新工廠，其中包括在美國亞利桑那州投資650億美元建設三座工廠。（示意圖，彭博）積電正在斥資數十億美元在海外建設新工廠，其中包括在美國亞利桑那州投資650億美元建設三座工廠。（示意圖，彭博）

這次台積電將更新本季及全年展望，包括正在擴充的資本支出。台積電正斥資數十億美元在海外建設新工廠，其中包括在美國亞利桑那州投資650億美元（約新台幣2.1兆元）建設3座工廠，不過該公司表示，大部分製造業務仍將留在台灣。

台積電第2季財報時提高全年營收預測，並將資本支出計畫調整到300億至320億美元（台幣9652億元至1.03兆元），之前預測為280億至320億美元（台幣9008億元至1.03兆元）。大客戶包括蘋果和輝達，主要受惠人工智慧浪潮推升股價。

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