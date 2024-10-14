晶片業恐重蹈英特爾、東芝覆轍 韓國前部長和專家開藥方

南韓前部長和專家憂心韓國晶片業將重蹈英特爾和東芝的覆轍。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 南韓半導體大廠面臨全球晶片產業激勵競爭，包括5名前部長和專家疾呼，政府須全方位支持晶片產業，包括提供直接補貼，以在日益激烈的全球半導體競賽中保持優勢，以免重蹈美商英特爾和日商東芝的覆轍。

週一（14日），包括5位前工業和科學部長和晶片專家在韓國工業聯合會（Federation of Korea Industries，（FKI）於首爾組織的特別小組討論會上，討論韓國晶片行業的未來，他們一致認為需要政府提供「全方位」支持，以阻止韓國晶片製造商可能重演「東芝和英特爾的路線」。

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FKI副主席金章範（音譯，Kim Chang-beom）指出，美國、中國和日本提供大量補貼和稅收優惠以促進國內晶片產業發展，他呼籲韓國政府制定類似的財政支持計劃。他說：「如果這種趨勢持續下去，韓國的晶片製造能力將落後於台灣和中國；且還有一種危機感，我們將失去在包括人工智慧在內的先進晶片領域的領導地位之戰」。

首爾國立大學材料科學與工程系講座教授黄哲成（Hwang Cheol-seong）表示，韓國的競爭優勢在不久的將來可能會被削弱，因為韓國晶片巨頭目前採用的2D縮放DRAM開發技術，將在未來5年內面臨限制。他稱：「轉向堆疊3D DRAM結構（類似於垂直NAND快閃記憶體晶片）是不可避免的……，韓國邏輯晶片產業發展緩慢以及儲存晶片產業的潛在下滑給未來帶來了風險」。

黄哲成還警告稱，在政府的大力支持下，中國企業將迅速進軍全球記憶體市場。市場追蹤機構TrendForce報告稱，7月至9月期間，中國企業僅佔據全球記憶體晶片市場6%的份額，但預計明年第3季這一數字將增至10.1%。美國、中國和日本政府決定提供大量補貼，因為半導體超出與國家競爭力直接相關的產業，晶片產業也與國家安全密切相關，現代軍事技術90%以上依賴晶片技術。

2013年至2016年擔任韓國前科學部長官李鍾浩（Lee Youn-ho）解釋，晶片產業的發展要滿足勞動力、資金、電力和數據四個前提，並指出韓國電力供應條件較差。他說：「通過制定特別立法，我們應該迅速完成延遲的輸電網絡建設，建設新的核電站，並加快下一代小型模組化反應堆的商業化」。

在2022年至2023年期間擔任工業部長的李昌陽（Lee Chang-yang）表示，隨著人工智慧技術的興起，他強調政府在透過支持政策提高韓國晶片製造商競爭優勢方面發揮的作用的重要性。

東芝在2000年代初期曾是全球第一大NAND快閃晶片製造商，但最終在2023年12月退出股市，結束了74年的上市公司歷史。英特爾也曾是全球領先的整合設備製造商，曾在2016年第3季以82.6%的市佔率稱霸中央處理器市場，如今卻面臨經營虧損命運。

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