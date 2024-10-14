元大投信推國內首檔全球航太防衛ETF 10月25日開始募集

元大投信推國內首檔全球航太防衛ETF10月25日開始募集，圖中為元大投顧董事長胡睿涵、左一為元大投信總經理陳沛宇。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大投信今日宣布，國內首檔全球航太防衛主題「元大全球航太與防衛科技ETF」將於10月25日至10月31日募集，發行價15元。元大投信總經理陳沛宇表示，「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」自2023年12月14日發布以來漲幅達50%以上並續創新高，是科技股以外的投資亮點。

元大投顧董事長胡睿涵認為，2018年開始美中貿易戰至今6年，今年起世界兩極化，美中抗衡成為必然，地緣風險劇變，日本、韓國、美國、歐洲各國加速提高國防預算，有商機、就有投資性。

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元大投信表示，據FactSet至2024年8月底資料，NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數成分股未來3至5年預估獲利成長率24.7%、未來一年每股稅後盈餘（EPS）預估本益比僅23倍，相對於那斯達克綜合指數的18.4%、32倍，均更具投資吸引力。

元大投信指出，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，由全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，近期更進入庫存快速消耗、訂單供不應求缺口龐大等市況。不同於傳統科技基金僅部分持有相關產業，本次推出的元大全球航太與防衛科技ETF，將提供完整參與主題行情的投資管道。

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