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中共4部門齊作多！工業領域未來3年帶動逾50兆元投資

2024/10/14 15:28

中共4部門齊作多！工業領域未來3年帶動逾50兆元投資（路透示意圖）中共4部門齊作多！工業領域未來3年帶動逾50兆元投資（路透示意圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國再大放利多，週一（14日）工信部等4大部門齊作多，祭出一系列具體措施，而工信部在新一輪專精特新支持政策，除支持千家重點「小巨人」企業外，將加速技術改造升級和設備更新工程，光在工業領域項目未來3年預計帶動逾11兆人民幣（約新台幣50.05兆元）的投資。

陸媒報導，週一國新辦舉行新聞發佈會，由國家市場監督管理總局、工業和信息化部、司法部、國家金融監督管理總局等４大部門主管一同出席，介紹加大助企幫扶力度有關情況。

發佈會重點內容：

1.出台《關於引導網絡交易平台發揮流量積極作用、扶持中小微經營主體發展的意見》，鼓勵網絡交易平台企業合理配置流量資源。

2.對個體工商戶實施分型分類、精準幫扶，市場監管總局會同有關部門在稅收、社保、就業、融資等領域出臺更有針對性的政策。

3.加快推進《反不正當競爭法》的修訂進程，預防和制止不正當競爭行爲。

4.抓好《公平競爭審查條例》實施，推動清理妨礙統一市場和公平競爭的政策措施，進一步釋放我國超大規模市場潛力。

5.市場監管總局將會同有關部門創新實施質量融資增信政策，推廣以企業技術能力、質量資質等爲依據的增信機制，提高小微企業的融資可得性和便利性。

6.近期，工信部將聯合證監會推出第三批區域性股權市場「專精特新」專板，與北交所簽訂戰略合作協議，進一步暢通專精特新中小企業資本市場融資渠道。

7. 出臺推動未來產業創新發展的實施意見，大力發展人形機器人、腦機接口、6G等新領域新賽道。

8. 第4季度，工信部將會同相關部門，再推出一批促消費、擴內需的具體舉措，幫扶企業拓展市場、釋放活力。

9.司法部將推動各級執法機關建立完善涉企執法經濟影響評估制度，儘可能降低行政執法活動對企業正常生產經營的負面影響。

其中在工信部方面，將持續推動優質中小企業梯度培育。工信部副部長王江平表示，目前，中國已經湧現專精特新中小企業14.萬家，專精特新「小巨人」企業1.46萬家。

王江平指出，下一步，工信部著力構建促進專精特新中小企業發展壯大機制，完善「選種、育苗、培優」全週期培育體系，促進專精特新中小企業高質量發展。

具體來看，工信部聯合財政部啓動了新一輪專精特新支持政策，今年將通過中央財政支持1000多家重點「小巨人」企業打造新動能、攻堅新技術、開發新產品、強化產業鏈的配套能力。

在數位化轉型方面，近期已遴選第2批中小企業數位化轉型試點城市，中央財政下達資金27億人民幣（約新台幣122.85億元），地方財政投入超過120億人民幣（約新台幣546億元），明年工信部將再遴選一批試點城市，預計累計支持全國4萬多家中小企業數位化轉型。

在金融支持方面。近期，工信部將聯合證監會推出第三批區域性股權市場「專精特新」專板，與北交所簽訂戰略合作協議，進一步暢通專精特新中小企業資本市場融資渠道。

此外，針對當前一些工業企業反映訂單不足等問題，王江平表示，第4季度，工信部將會同相關部門，再推出一批促消費、擴內需的一些具體舉措，幫扶企業拓展市場、釋放活力。

1是聚焦投資帶動，實施技術改造升級和設備更新工程。抓緊下達超長期特別國債支持項目批覆和資金，加快已簽約的1500億元技術改造再貸款發放到位。近期，向銀行推薦一批新的專項再貸款項目，並提前謀劃2025年製造業新型技術改造城市試點。組織工業領域儲備項目加快開工建設，儘快形成更多實物工作量。目前，工業領域在建和年內開工項目大約有3萬6000個，預計未來3年將帶動投資超過11兆人民幣。

2是圍繞擴大消費，組織優供給、促升級系列行動。推進消費品以舊換新，為了推動電動自行車以舊換新工作;加大新能源汽車的推廣力度。年底將繼續舉辦新能源汽車下鄉專場活動，同步推動充電基礎設施下鄉，新增一批公共領域車輛全面電動化先行區試點城市。

3是深化場景應用，培育壯大低空經濟、智慧製造等新質生產力。以低空產業生態構建為導向，支持空域資源較好、應用場景豐富的優勢地區先行先試，加快培育低空物流、城市和城際空中交通、低空文旅等低空消費新業態，拓展農林植保、巡視巡檢、應急救援等新模式，打造經濟增長的新引擎。出台推動未來產業創新發展的實施意見，大力發展人形機器人、腦機接口、6G等新領域新賽道。

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