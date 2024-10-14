彰化火車站商圈140坪土地市價逾億元 蓋機車停車場原因曝光

彰化市中正路2段「和樂戲院」原址已閒置多年，經過彰化市公所努力取得半數以上地主同意，確定將興建機車收費停車場在明年1月底的春節前啟用。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化火車站商圈的機車停車格一位難求，造成停車亂象與商圈發展停滯，經過彰化市公所多年來的努力，終於取得中正路2段「和樂戲院」原址半數以上地主同意，將在市值1億多元的140坪用地興建機車收費停車場，可望在明年1月底的春節前啟用。

彰化市長林世賢表示，彰化市「和樂戲院」就在「台灣大戲院」旁邊，這2家戲院都緊鄰彰化火車站，其中，和樂戲院已歇業2、30年，台灣大戲院則在去年底熄燈號。而「和樂戲院」原址歇業後就閒置至今，為了解決火車站商圈機車停車格嚴重不足的狀況，並達到活化商圈發展，透過召開說明會與努力，才終於讓超過半數地主同意讓市公所委託代管。

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彰化市公所指出，「和樂戲院」原址土地面積約為140坪，市公所持有約53％，私有地約為47％，但私有地的地主多達7、80人，有的已經過世，有的則在國外，都增加協商的困難。最後終於取得超過5成地主同意，而同意地主持有面積也超過3分之2的雙門檻，由市公所以租賃方式來取得委託代管。

彰化火車站前的機車位嚴重不足，造成商圈停滯與停車亂象。（記者劉曉欣攝）

彰化市公所強調，「和樂戲院」原址土地將興建機車收費停車場，將可供100部機車停放，停車場將採平面露天設計，收費辦法原則上比照火車站後站扇庫停車場，也就是機車每小時收費10元，單日收費上限40元，市公所已編列100多萬元經費進行整地與興建，力拚明年1月底的春節前開放使用。

彰化市公所表示，彰化火車站後站扇庫立體停車場今年初開放使用，機車部分可停放525部機車，但假日一位難求，平日平均停放率也有4、5成，期待彰化火車站前站闢建和樂機車停車場，增加100格機車位，能解決多年來火車站商圈的機車亂停情況。

台灣房屋彰化大埔特許加盟店店長邱垂杜表示，火車站商圈周邊土地的市價早就站上100萬元行情，尤其「和樂戲院」原址為商業區，整筆土地市價肯定有破億的實力，新增機車停車場將有助於小西商圈美食小旅行的崛起，以及站前商圈店家進駐的意願。

彰化市「和樂戲院」原址就位於台灣大戲院旁，和樂戲院歇業1、20年，只以鐵皮圍籬閒置至今。（記者劉曉欣攝）

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