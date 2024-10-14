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金管會找永豐投信總經理喝咖啡？00887暴跌逾5成

2024/10/14 14:02

金管會找永豐投信總經理喝咖啡，00887暴跌逾5成（資料照）金管會找永豐投信總經理喝咖啡，00887暴跌逾5成（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於日前股價飆漲，遭打入處置股的永豐中國科技50大ETF（00887），由於折溢價偏離過大，傳金管會今找永豐投信總經理濮樂偉喝咖啡，今股價開低走低，盤中暴跌逾6成，股價觸及8.5元，終場收10.86元，跌50.97%，但溢價仍達27.92%，成交量10.58萬張。

00887因中國近期釋放利多，陸股在中國黃金週前夕指數飆漲，00887也跟著一路走揚，並在黃金假期間，股價續揚，累計股價從9月30日至10月7日，股價從10.64元，漲至38.83元，上漲2.64倍。

不過，陸股10月8日恢復交易，當天指數開高收低，漲幅腰斬，而00887也因籌碼集中，當天股價暴跌48.5%，股價回測18.83元，不過，隔日股價又飆漲15%。

由於近期股價巨烈波動，遭打入處置股。

由於00887近日股價出現大幅溢價，市場傳出金管會今天找永豐投信總經理濮樂偉喝咖啡，金管會對此未予評論，僅強調金管會一向有在控管ETF折溢價率偏離過大情形，投信有責任儘速弭平折溢價。

截至10月11日為止，00887融資餘額有6980張， 今天盤中跌逾60%，融資者必須追繳保証金，或是面臨斷頭。

週一股價開盤以12.49元開出，跌43.61%，在開低後，又見低接買盤，股價一度回到18.66元，跌幅收斂到15.75%，雖然股價大跌，但與淨值仍處於溢價，在造市商進場拋售，股價跌幅再度擴大，盤中一度觸及8.5元，跌61.62%，終場收10.86元，跌50.97%，成交量10.58萬張，不過，根據時預估淨值為8.49元，股價仍溢價27.92%。

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