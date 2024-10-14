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史上最大規模！ TPCA Show下週登場

2024/10/14 11:49

史上最大規模！ TPCA Show下週登場 （資料照）史上最大規模！ TPCA Show下週登場 （資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕「第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2024）」與「第19屆國際構裝暨電路板研討會（IMPACT 2024）」將於10月23日至25日於台北南港展覽館登場，今年是TPCA SHOW25週年，展覽規模再創歷史新高，展出面積較去年增加30%，展出攤位超過1600個，吸引來自全球610家頂尖企業品牌參與，匯聚超過4萬位的國際專業買主齊聚一堂。 　　

　今年展覽亮點以「Innovative AI in PCB」為主題，涵蓋AI、5G、高速運算、載板技術、伺服器、基地台、淨零碳排放及電動車等關鍵技術領域，反映電子產業的最新技術趨勢及市場脈動。此外同期舉辦的國際構裝暨電路板研討會 （IMPACT），以「IMPACT on Sustainable Technology」為核心，探討在永續發展議題下，先進封裝技術與電路板製程的最新進展，與PCB淨零高階、全球載板減碳創新等論壇互相呼應。

受地緣政治影響，應客戶需求，PCB產業自2020年底開始興起南向投資潮，其中以泰國的投資案最為顯著。如今，泰國已形成相當規模的PCB產業鏈，各大廠的新增產能將於2024年底陸續投產，預期將進一步推升泰國的PCB產值，並使其全球市占率從2020年的3%提升至2025年的近5%。 　　

TPCA為服務產業南向佈局需求，已成立泰國PCB聯誼會，並於展期設立泰國主題專區，專區內推出「泰國科技人才培育計畫」，特別邀請多所泰國當地大專院校超過40人來台，參訪並簽署台泰產學合作MOU，具體擴展產學合作與媒合專案，並於今年11月展開泰國科技人才培訓，目標於明年底培育出180位的專業工程師人才加入TPCA會員企業。

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