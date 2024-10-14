世銀：全球最窮的26國 債務創2006以來最高

世銀報告顯示，全球最窮的26國債務水準創2006年以來最高。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界銀行（World Bank）週日（13日）發佈的最新報告顯示，佔全球貧困人口40％的26個最窮國，債務水準創2006年以來最高，且愈來愈容易受到自然災害和其他衝擊的影響。

《路透》報導，這份報告發現，儘管全球多數地區基本上已經從疫情中復甦，並恢復了成長軌跡，但這些經濟體今天的平均貧困程度比疫情大流行前還要嚴重。

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世銀表示，調查的26個最貧困經濟體的人均年收入低於1145美元（約新台幣3.6萬元），由於市場資金基本上枯竭，這些經濟體愈來愈依賴國際開發協會（IDA）贈款和接近零利率的貸款。這些國家的平均債務在GDP的佔比為72％，達到18年來最高，其中半數的國家不是陷入債務困境就是面臨高風險。

報告中也提到，26個最窮國當中，有3分之2不是陷入武裝衝突，就是由於體制和社會脆弱性，而難以維持國內秩序，這樣的情況抑制了外國投資和幾乎所有出口週期，使這些經濟體暴露在頻繁的景氣興衰循環之中。

世銀首席經濟學家吉爾（Indermit Gill）指出，當全球許多國家已經放棄最窮的經濟體時，IDA一直是他們的一線生機，過去5年來，中國將大量財政資源投入這26個低收入經濟體當中。

IDA通常每3年會由世銀持股國捐款注資，2021年籌集了創紀錄的930億美元（約新台幣2.99兆元），世銀總裁彭安杰（Ajay Banga）的目標是在12月6日之前，獲超過1000億美元（約新台幣3.22兆元）的承諾。

過去10年，天災也對這些國家造成更大的損失，世銀表示，2011年至2023年間，天災造成的年均GDP損失達2％，這一數字是中低收入國家平均水準的5倍，顯示出這些經濟體需要大幅增加投資。

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