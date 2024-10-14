十一長假節結束A股暴跌 ! 中國新股民怒嗆 : 人造「牛市」禍國殃民

部分中國博主發文抨擊所有帶風向的官方媒體、自媒體、機構、券商等，直指這波A股暴漲是「人造『牛市』，禍國殃民。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國十一長假結束，原本在放假前瘋漲的股市，在恢復買賣後開盤兩天即出現千隻股票大跌，一大批新開戶的股民立即被套牢。中媒報導，中國新股民哀嘆，多年積蓄在2天歸零，怒斥中國股市是人造「牛市」、禍國殃民。

9月24日，北京針對股市和房市推出超預期刺激措施，並且官方會議對此背書，推動中國股市瘋漲，不時出現牛市宣傳，中國媒體估計約有300萬新股民開戶入市。

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報導指出，中國A股從10月1日休市至7日，8日才恢復買賣，但開戶第一天還不能交易，必須隔日才能進行買賣。中國老股民表示，8日新開戶的新股民，第一波被套，剛剛進去就被套，9日進場的則全軍覆沒。

據報導，9日A股三大股指暴跌，超5000隻個股下跌，逾3000隻個股跌超9%，854家公司股票跌停，股市一片譁然。11日上證綜指跌2.55%、失守3300點；深證成指跌幅近4%，創業板指跌5%，約有4800多檔股票下跌。

與此同時，滬深兩市主力資金則出現出逃。8日全天淨流出1698億元人民幣（約新台幣7722億元）。

中國新股民成為此波的收割韭菜，紛紛上網哭訴被坑的經歷。其中博主「阿傑哥」表示，8號開戶當天虧12%，4天時間就虧了35%了，是誰一天天喊股票要漲跟撿錢一樣的。河南的博主「輝哥小謎弟」也表示，進場2天就虧損80萬元人民幣（約新台幣363.8萬元），現在看來是回本無望。

部分中國網民表示，先前有老股民苦勸不要炒股，但這些建議根本不被瘋狂的市場接受，因為中國券商一直發布在國慶期間有成千上萬的新股民去開戶。

福建的博主蔡先生盤點了中國的多次人造「牛市」禍國殃民，套牢了中國未來的時間表。其中，2007年的『牛市』套牢了80後，2015年『牛市』套牢了90後，2024年『牛市』套牢了95後」。

另一博主也抨擊所有帶風向球的中國官媒、自媒體、機構、券商等，同時剖析了此次中國政府大力拉抬股市的背後原因。他表示，中國房地產債務龐大，但中國人民在銀行的存款高達300兆元人民幣（約新台幣1364兆元）。如何能讓這些存款成為活水進入市場，那就是大力拉高股市。

等新一批的中國股民進入股票市場後，金融、企業就可以在股價上漲時進行套現，然後去償還債務，換成新股民套牢在股市。

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