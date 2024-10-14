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台股收盤》不畏中共軍演 指數收漲73點離23000點僅一步之隔

2024/10/14 13:52

不畏中共軍演，指數收漲73點離23000點僅一步之隔（資料照）不畏中共軍演，指數收漲73點離23000點僅一步之隔（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數上週五全面收紅，台股今在緯創（3231）、緯穎（6669）等電子股開盤上漲，指數開盤漲45.68點，以22947.32點開出，不過，受到中國圍台演習衝擊，在台積電（2330）等高價股，及塑化、鋼鐵等傳產股走跌，指數紅翻黑，跌101點，觸及22799點，然隨著台積電在買盤進場點火，股價翻紅，觸及1055元，指數急拉，盤中漲114點，來到23015點，不過，午盤過後，台積電遇賣單調節，終場以平盤作收，指數漲幅收斂，終場漲73.65點，收22975.29點，成交量3143億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電以平盤1045元作收，成交額383.79億元，排名第1；奇鋐漲18元，收647元，成交額84.07億元，排名第2；聯鈞以漲停228元作收，成交額78.55億元，排名第3；緯穎漲95元，收1990元，成交額74.56億元，排名第4；鴻海跌1元，收199元，成交額71.45億元，排名第5。

聯發科跌10元，收1290元，成交額51.7億元，排名第6；萬潤跌12.5元，收477.5元，成交額50.67億元，排名第7；光聖以漲停464.5元作收，成交額50.30億元，排名第8；晟銘電漲10.5元，收141.5元，成交額49.74億元，排名第9；廣達漲1.5元，收283.5元，成交額47.7億元，排名第10。

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