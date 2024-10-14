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高盛全球頂級選股名單出爐！新增3檔股價上看逾2成黑馬股

2024/10/14 11:09

高盛全球頂級選股名單出爐！新增3檔股價上看逾2成黑馬股（路透）高盛全球頂級選股名單出爐！新增3檔股價上看逾2成黑馬股（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕時序進入第4季，高盛更新了全球頂級選股名單，10月新名單中，刪除4檔個股，並新增益博睿、Generali與吉寶3檔個股，未來12個月，股價潛在上漲空間逾2成的黑馬股。

CNBC報導，高盛從10月份名單中刪除4檔個股，包括亞太地區的澳洲航空和中國半導體公司兆易創新，以及歐洲的石油巨頭殼牌和義大利時裝公司Zegna。

雖然刪除了4檔個股，但名單上提供了1份「精心策劃且活躍」的買入評級股票名單，3檔新增黑馬股，其未來12個月股價具有逾2成上漲空間。

如以提供消費者信用評分而聞名的丹麥數據公司益博睿（Experian），高盛分析師Suhasini Varanasi認為，益博睿在解鎖數據生態系統推動營運增長和獲利率的提高，他進一步指出，益博睿對新產品和服務的投資，現在正處於一個轉捩點，這些發展可能會將公司在2026年至2029年全年期間的收入增長推高至9.5%，高於5%至7%的歷史水準。

益博睿股價年初至今，漲約22.2%，將其12個月目標價調為52 英鎊，潛在上空間近33%。

另1檔新增股則為義大利保險公司Assicurazioni Generali，高盛分析師Andrew Bake認為，Generali 為央行政策利率寬鬆做好了準備，由於Generali面臨著來自非保險儲蓄產品的最大競爭，短期利率下降應該有助於緩解對失信的擔憂。

Baker進一指出，看好其零售的回報，Generali保險大約 90% 的財產意外險業務是零售業務，而競爭對手的平均比例為55%，該股今年迄今上漲了約37%，在米蘭證券交易所交易，還被納入iShares MSCI義大利 ETF（權重 4.9%），以及其他交易所交易基金，高盛將其目標價上調為31.50 歐元，潛在上漲空間逾2成。

而業務涉及房地產、基礎設施和資產管理的新加坡企業集團吉寶也在榜單上，高盛分析師Xuan Tan表示，吉寶將從其基礎設施領域的增長中受益，該部門已準備好從結構性更高的電力需求和能源轉型中受益，吉寶在2026年將產能擴張約 50%至1900兆瓦，可以進一步“抓住這一長期機會”。

另還看到了未來收購的潛力，吉寶正在推進其5-70億新加坡元的臨時撤資目標，其未來12個股目標價為7.80新加坡元，這意味著20.4%的潛在上漲空間。

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