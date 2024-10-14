2兆人民幣振興方案落空？中國股市波動恐延續

中國財政刺激火力不如預期，股市波動恐持續。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國財政部長藍佛安上週六（12日）舉行記者會，談到最新的政策規劃，整體財政刺激缺乏投資人希望見到的火力，表明在全球強勁反彈後，中國股市的波動恐持續。

《彭博》報導，藍佛安在週六的記者會上承諾為陷入困境的房地產業提供更多支持，並暗示，政府將增加舉債以提振經濟，但並未公佈市場尋求的新財政刺激整體規模數據。缺乏新的措施來刺激消費，一直是中國經濟中的弱點，這也是交易員可能感到失望的另一個原因。

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北京精品投行香頌資本（Chanson & Co）董事沈萌表示，中國商務部「已經盡力」，但公佈的內容與市場預期存在很大的差距。

投資人的耐心逐漸消退，他們呼籲北京祭出重大財政措施，以協助維持當局在9月底推出刺激計劃後所引發的漲勢。股市漲勢進一步平息可能加劇人們的擔憂，認為股市將迎來另一道「假曙光」，恐帶來更大的拋售壓力。由於北京零碎的刺激措施只產生短暫的反彈，中國股市上週大起大落，滬深300指數出現了自7月下旬以來最大單週跌幅。

在週末記者會之前，接受《彭博》調查的投資人和分析師預估，中國將祭出高達2兆人民幣（約新台幣9.13兆元）的新財政刺激措施，包括潛在的補貼、消費券和針對有孩子家庭的財政支持。

麥哲倫投資（Magellan Investments Holdings Ltd）多空證券業務主管林詠詩（Britney Lam）表示，進一步財政刺激的空間仍存在，與此同時，市場可能會看到進一步的獲利了結。

週日（13日）公佈的通膨數據，可能加劇投資人的擔憂，報告顯示，9月中國消費者物價漲幅低於預期，而工廠出廠價格連續24個月下跌，凸顯市場需要進一步的政策支持來協助經濟擺脫通貨緊縮。

滬深300指數上週跌3.3％，但相較於9月23日的近期收盤低點仍漲21％；港股情況來看，恆生中國企業指數在前3週飆逾30％後，上週跌6.6％。

儘管中國股市的大力反彈促使高盛集團（Goldman Sachs Group）、貝萊德（BlackRock）等公司調升市場評級，但也引起了景順（Invesco Ltd.）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等其他公司的懷疑，認為中股「已經跑得太遠」。

凱基亞洲（KGI Asia）投資策略部主管温傑（Kenny Wen）表示，整體而言還是有些令人失望，雖然財政部長宣佈了一些具體措施，但仍缺少「時機和具體金額」。

接下來投資人將把注意力轉移到未來幾週負責監督預算的議會發佈的下1次重大政策簡報，以了解更多經濟刺激細節，去年10月，全國人大常委會會議批准了追加主權債，並提高了預算赤字率。

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