不讓懶人白吃白喝？中國端財政刺激 不提通縮、沒補助消費

中國輕視「福利主義」，推出全國性大規模提振消費的措施似乎不太可能。（法新社）

首次上稿 10-13 22:59

更新時間 10-14 06:55

〔編譯魏國金／台北報導〕中國加大努力支撐經濟，承諾對低迷的房地產部門與負債累累的地方政府提供更多協助，然而經濟學家仍無法確信北京的措施足以讓經濟擺脫通貨緊縮，因為中國當局似乎對提振消費沒有感到任何急迫性。

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彭博報導，中國財政部長藍佛安12日宣佈一系列財政刺激計畫，但相關措施幾乎沒有反映中國當局對於加大力道支持消費有任何緊迫感，而許多經濟學家認為，消費才是刺激經濟，使經濟處於更積極成長軌道的關鍵。

法國巴黎銀行首席中國經濟學家Jacqueline Rong說，「中國支持消費的政策似乎相當疲弱；現在斷定通縮壓力將立即顯著好轉或房市觸底反彈，還言之過早，而這兩項是中國經濟面臨的兩大關鍵議題」。

中國國家統計局13日數據顯示，中國需求疲軟，9月消費者物價增速低於預期，生產者物價連續第24個月下滑，而在前1天中國財政部倍受關注的記者會上，藍佛安等官員幾乎沒有提到通縮問題。

報導說，在該記者會前，投資人與分析師預期中國將推出規模兩兆人民幣的財政刺激措施，其中包括可能的補貼、消費券，以及對育兒家庭的財政支持。

就直接補貼方面，藍佛安12日僅表示，中國將擴大國家獎學金獎勵名額1倍，並加大國家助學貸款支持力度。他也承諾持續提供困難群眾支持。

缺乏大規模補貼並不令人意外，因為北京向來輕視所謂的「福利主義」。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟說，「決策者的根本思維是，不讓懶人白吃白喝，這就是為什麼不可能推出全國性大規模補助的原因」。

經濟學家一直敦促中國將財政政策的優先性轉向國內消費。而此一較平衡永續的成長模式在貿易緊張升溫之際，將可降低以出口驅動經濟的依賴。

麥格里集團中國經濟研究主管胡偉俊（Larry Hu）說，中國依賴製造業與出口，來抵銷房地產低迷的雙速成長模式「越來越難以為繼」。一旦出口疲軟或內需進一步惡化，將導致社會動盪，中國當局必須政策轉向。

他說，「9月中央政治局會議釋出的強烈緊迫感顯示這是轉向時刻，但為了證實此點，我們需要更多證據」。

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