台南10/16展開求職媒合活動 工地工程師月薪最高6萬

勞動部台南就業中心將於10月16日偕多家廠商，在關廟區公所舉行企業媒合求職活動。（資料照，台南就業中心提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕協助求職人快速媒合找頭路，勞動部台南就業中心將於10月16日下午2時至4時，在關廟區公所3樓禮堂辦理現場媒合活動，包括製造、餐飲、百貨零售相關、交通運輸、土木工程等產業，預計邀13家知名企業提供逾300個工作機會，工作時間含全天班、三班制及部分工時。

薪資部分，企業為吸引更多產業菁英求職、開出高薪，統全工程徵求「工地工程師」，月薪最高可至60K；次為築間餐飲「區主管」月薪最高為58K。各類電控、電機、資訊工程師月薪最高也有45K。想找工作的朋友們，可到現場面試，除提供錄取機會，還能瞭解各產業資訊，當天面試者還有機會獲得精美小禮物。

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這場活動以製造、連鎖品牌業居多，包括富強鑫精密、承育精密、東信輕金屬、雷音電子、普優瑪寢具、廈興、弘騏興業、連虹、奇美食品等知名企業；加上土木工程業的統全工程及全家便利商店、漢程汽車客運、築間餐飲等計13家廠商。

台南就業中心表示，築間餐飲近年積極拓展餐飲版圖，服務品項包含火鍋、獨享燒肉、和牛吃到飽、高級燒肉套餐等，火鍋部分全省有100餘間店面，人才需求增加，除高薪找區主管，儲備幹部月薪最高到46.2K、內外場服務員月薪最高43.8K、計時人員時薪最高210元，有意從事餐飲業的民眾可把握機會前住面試。

相關活動可撥打06-2371218洽詢，如果想了解更多的徵才活動，可以上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。

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