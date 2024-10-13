正妹女大生在機場爆哭！巧遇航空公司CEO上前關心：商務艙免費搭

美國芝加哥的20歲女大生茱莉亞在杜哈轉機遇到困境，結果遇到卡達航空執行長，對方暖心伸出援手，讓她順利回到美國。（圖擷取自TikTok／julia.jaro）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一名來自美國芝加哥的20歲女大生茱莉亞（Julia Jaroslawski）日前到卡達杜哈短暫停留，但沒想到登機流程結束，卻被告知因為重量限制無法登機，心急如焚的茱莉亞只好到機場咖啡廳開電腦找其他機票，結果一連好幾天都客滿，茱莉亞忍不住爆哭，有一名男子後來注意到這狀況，並上前詢問關懷，在聽完茱莉亞的困境後，這名男子表示，自己是卡達航空執行長阿爾米爾（Badr Mohammed Al-Meer），隨後馬上免費提供商務艙讓她回到芝加哥，茱莉亞返美後將這段經歷PO網，引起熱議。

《福斯新聞》報導，茱莉亞表示，她當時先從泰國曼谷搭機到杜哈，並希望轉機回到芝加哥，而在出發前她曾與航空公司人員交談，讓她認為這趟行程不會出問題，特別是杜哈飛往芝加哥的班機座位足夠，「所以當登機流程結束，我卻被告知因為重量限制無法登機時，感到很震驚」。

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而當天剩下的時間內，根本沒有航班可以選擇，這讓她感到沮喪和不知所措，讓她淚水根本止不住，而接下來幾天從杜哈飛往芝加哥的班機都已經訂滿了，她於是決定先到機場周圍走走，試圖讓自己冷靜下來，最終找了一家咖啡廳，入內使用電腦繼續搜尋其他航班。

沒想到就在此時，一名男子注意到茱莉亞看起來狀況似乎不太好，於是上前詢問她「一切都還好嗎？」茱莉亞說，雖然她當時沒有哭了，但臉上表情很明顯有著壓力也很疲憊。

茱莉亞描述，這名男子真的很友善，於是她告訴了對方自己的困境，而這名男子聽完後，就表明了自己的身分，表示自己是卡達航空執行長阿爾米爾，可以提供茱莉亞免費的商務艙回到美國。

茱莉亞後來被帶往商務艙休息室洗澡、用餐，她形容整趟飛行「非常豪華舒適」，她在機上也睡得特別香甜，茱莉亞後來從杜哈抵達紐約，隔天再轉機到芝加哥，茱莉亞稱，雖然整趟旅程比預期的還要長，但卻讓她永生難忘。

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