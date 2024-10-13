引導「炒A股」被社群封殺！中國財經網紅被關了 真實原因曝光

在中國社群平台擁有千萬粉絲的網紅「大藍」目前已被抖音封殺。（圖擷取自網路）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國9月底宣布一系列刺激措施後，中港股市一度大漲，許多中國財經網紅開始吹捧經濟即將復甦，鼓吹粉絲炒A股，在中國社群平台擁有千萬粉絲的網紅「大藍」就是其中之一，常發表帶有強引導性的炒股內容給粉絲觀看，但隨著A股漲勢不如預期，上下震盪劇烈，大藍也遭網友輪番砲轟，最終導致其帳號被封禁。而中國知名主持人涂磊週五（11日）更爆料，指出「大藍」已被行政拘留8日，但此舉和推薦股票無關，而是大藍曾在自己的​​社群平台帳號上，發布許多誹謗涂磊的不實訊息。

綜合中媒報導，大藍原名藍天航，曾是一名健身教練，由於口才好又有商業頭腦，2015年進入微商行業，而為了能夠幫自己的公司招代理，大藍開了抖音帳號，很快就嘗到了流量的甜頭，創作內容以財經為主，在中國全網社群平台上擁有超過1000萬名粉絲。

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中國A股狂飆，大藍也趕上這波話題，日前連發幾十則股市相關作品，影片標題包括「A股大盤公開預測」、「新手炒股賺錢買哪隻股票」、「我是不是真的全倉了（指一次買進股票部位）」、「推薦大家炒股，我真的錯了嗎」、「公開預測8號股票漲跌」，並曾在多個影片及評論中公佈股票名字和代碼等帶有強引導性的炒股內容。

之後大批跟風被套出現虧損的網友，湧進大藍的評論區留言砲轟，後來中國媒體在11日發現，在廣大網友的舉報下，大藍的抖音帳號因為推薦特定股票，違反平台規則，已被永久封鎖。

中國知名主持人涂磊也在11日PO出一張行政處罰決定書，內容顯示大藍已被杭州市公安局西湖區分局，處以拘留8日的行政處分，事由為大藍透過抖音、快手、微信視頻號等社群軟體，對涂磊實施誹謗。但涂磊對行政處罰決定書打了不少馬賽克，只知道是今年發生的事情，不清楚大藍是最近被抓的還是之前被抓的，但仍引起中國網路熱議。

中國知名主持人涂磊在11日PO出一張行政處罰決定書，內容顯示大藍已被行政拘留8日。（圖擷取自網路）

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