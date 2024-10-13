美FAA批准 SpaceX星艦今天第5次發射測試

傳美國聯邦航空局批准SpaceX星艦第5次的發射測試許可證。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國聯邦航空局（FAA）週六（12日）批准，太空探索技術公司SpaceX星艦（Starship）發射測試許可證，SpaceX星艦將於週日（13日）實施第5次發射測試。

綜合外媒報導，FAA今年9月曾表示，預計要到今年11月底才會決定是否批准SpaceX星艦第5次的發射測試。對此，SpaceX表示不滿，認為FAA推遲批准發射測試許可證是由於「多餘的環境分析」，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）甚至要求FAA局長惠特克（ Mike Whitaker）辭職，並威脅要起訴FAA。

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SpaceX則於7日晚間在社群媒體X發文表示，星艦第5次發射測試最早可能在10月13日進行，尚待監管部門批准。

最新報導指出，FAA 12日表示，SpaceX滿足了星艦第5次測試試飛的所有安全、環境和其它許可要求，因此該局批准SpaceX星艦發射許可證。

SpaceX表示，計畫於週日（13日）實施星艦第5次發射測試，並表示30分鐘的發射窗口將於美國中部時間上午7點（台灣時間13日晚上8點）開啟。

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