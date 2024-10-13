落實居住正義 內政部推預售屋聯合稽查、公布租金資訊

內政部。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德於國慶演說時提到，國家應實現「居住正義」，擴大租屋族的照顧。內政部今日表示，將持續積極推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」興辦社會住宅、擴大租金補貼專案，以及公布租金統計資訊，同時發動預售屋聯合稽查，減輕民眾居住負擔，照顧國人居住需求。

內政部說明，為了加速推動社宅興辦工作，已研擬「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案」，未來辦理區段徵收及市地重劃都須留設總開發面積3％至5％土地作為社宅使用，並以開發成本專案讓售給中央興建社宅。

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內政部補充，因應都市擴充及產業園區布局，優先於六都、竹苗彰等縣市，盤點5公頃（原則）以上國有非公用土地、國有公用或國營事業低度利用土地、退場校地、整體開發案留設社宅用地等基地，協同地方政府共同擘劃小造鎮計畫願景，並邀集各部會整合產業發展、長期照顧及社會福利資源，納入民眾日常消費、托老托幼、高齡照護與社福網絡體系。

內政部也說，將持續盤點各部會經管低密度使用國公有土地，結合老舊宿舍、廳舍改建方式，擴大社宅用地取得。另為滿足長期租屋者需求，也開始研議「使用權社宅」方案，透過公辦及民辦協力模式雙管齊下，提供有別於現有社宅短租之外，長年限使用權且負擔合理的租屋新選擇。

為減輕無自有房屋的個人及家庭的居住成本支出，內政部指出，已推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，合格戶數已由一開始的28萬戶，成長至今年9月底核定補助的67.7萬多戶。為擴大不同年齡層的租屋族群照顧，已簡化租金補貼申請流程、放寬資格並加碼補貼金額。

內政部說，明年租補專案支持對象將大幅提升至75萬戶，有效協助租屋族減輕生活負擔。另，為促進租屋市場資訊透明，今年8月起陸續公布大學學區及全國各行政區租金統計資訊，讓租屋族易於瞭解當地市場租金行情，提供其選擇合理租金水準標的之參考。

針對房價問題，內政部指出，興建社會住宅、推動包租代管與租金補貼外，打擊不動產炒作仍是政府的重點工作之一。內政部已進行了多次法規修訂，並會同地方政府進行8次預售屋聯合稽查，累計查處350個建案，裁罰金額超過4734萬元，有效遏止違規行為。未來將持續關注房市交易狀況，對於哄抬房價或重大違規行為，將快速嚴格處理，保障消費者的權益。

內政部強調，提供安心成家的環境，興建平價且優質的社會住宅，是政府的責任與國民的期盼。政府將如期達成「百萬戶租屋家庭支持計畫」的目標，並與相關部會合作，持續加強房市治理，實現居住正義。

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