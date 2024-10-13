金價屢創新高 羅伯特清崎警告：恐非好兆頭

今年來黃金價格表現非常強勢，屢屢創下歷史新高。（示意圖，法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於全球中央銀行的強勁需求、對美國聯準會（Fed）降息期待，以及地緣政治影響，今年來黃金價格表現非常強勢，屢屢創下歷史新高。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）發出警告，認為這種勢頭可能不是一個好兆頭。

羅伯特清崎昨（12日）在社交平台X發文表示，黃金價格已創歷史新高，自2000年以來，投資黃金的人都表現得非常好，他就是其中之一。但羅伯特清崎認為，金價上漲通常意味著投資人變得悲觀，許多投資者撤出股票並開始購買防禦性資產，因此金價上漲並不一定是一個好兆頭。

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羅伯特清崎預估股市將很快就會崩盤，認為這對於那些不擁有黃金、白銀和比特幣的人來說不是一個好消息。

羅伯特清崎鼓勵人們花時間學習並加入投資俱樂部，留意便宜貨並開始將資金投入比特幣等資產，羅伯特清崎相信這樣做的人，在幾年後，當另一個牛市出現時，將成為最富有和最聰明的投資者之一。

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