搭郵輪怕拉肚子？美CDC數據揭「最髒的10艘郵輪」

美國疾病管制與預防中心（CDC）和郵輪業者合作，展開為防範疾病傳染的「船舶衛生計劃」（VSP），對郵輪進行隨機檢查。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕郵輪市場迎來疫後復甦，但乘客身體不適事件頻傳，其中傳染性極強、被稱為「腸胃型感冒」諾羅病毒是最主要因素，美國疾病管制與預防中心（CDC）和郵輪業者合作，展開為防範郵輪上腸胃道傳染病的「船舶衛生計劃」（VSP），對郵輪進行隨機檢查，截至2024年9月底，已檢查了119艘郵輪，美媒藉此數據，曝光了「10大最髒郵輪」，大多數郵輪的分數在90分以上（滿分100分），今年以來有11艘郵輪得分不到90分，其中最低的一艘甚至只有62分。

自2024年初以來，美國CDC接獲了10宗有關郵輪的胃腸疾病疫情，其中大多數是諾羅病毒引起，其他還有大腸桿菌和沙門氏菌，若遊客不幸罹患，可能會因此毀掉假期，而諾羅病毒主要4個症狀，是嘔吐、腹瀉、噁心和胃痛。

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為了減輕這些疫情的爆發，美國CDC會在不事先通知船公司的狀況下，對郵輪進行隨機衛生檢查，也就是VSP計劃，分數低於85分就被視為不及格，而截至2024年9月底，美國CDC檢查了119艘郵輪，大多數分數在90分以上，只有11艘郵輪得分不到90分，其中最低的一艘甚至只有62分。

《商業內幕》（Business Insider）列舉了「10大最髒郵輪」，其中得分89分的有3艘，分別是水晶郵輪公司（Crystal Cruises）的Crystal Serenity、嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Line）的Carnival Elation、皇家加勒比國際（Royal Caribbean International）的Adventure of the Seas。

得分88分的有2艘，分別是林德布拉德探險郵輪（Lindblad Expeditions ）的National Geographic Sea Bird，以及嘉年華郵輪公司的Carnival Miracle。

得分86分的有4艘，分別是地中海郵輪（MSC Cruises）的MSC Magnifica、嘉年華郵輪公司的Carnival Breeze、公主遊輪（Princess Cruises）的Caribbean Princess，以及麗思卡爾頓（Ritz-Carlton Yacht Collection）的Evrima。

其中海上瑪格麗特維爾（Margaritaville at Sea）的Margaritaville at Sea Paradise，在5月1日被評為83分，不過在7月2日再次檢查後，分數升格為92分。

分數最低的為赫伯羅德郵輪 （Hapag-Lloyd Cruises）的Hanseatic Inspiration，僅有62分。

美國CDC在Hanseatic Inspiration發現了一些違規行為，包含戶外烤架下有隻長滿蛆蟲的鳥屍，以及在有食物的區域發現死掉的昆蟲等。

赫伯羅德郵輪解釋，在檢查結束後進行了內部調查，並「與外部和內部培訓師進行了密集培訓」，計劃按時向美國CDC提交報告。

水晶郵輪公司發言人解釋，Crystal Serenity大多數違規行為都是「營運項目 」（Operational Items），這些違規行為已經通過協調程序和對船員進行額外培訓，得到解決和糾正。

地中海郵輪指出，已根據美國CDC檢查員的建議，對MSC Magnifica實施了「改進計劃」。該船的分數並不能真實反映這艘船「現在的情況」，歡迎未來的任何檢查，並稱旗下還有許多船隻得到90分以上。

其他郵輪公司並未回應評論請求。

自2024年初以來，美國CDC接獲了10宗有關郵輪的胃腸疾病疫情，其中大多數是諾羅病毒引起。圖為諾羅病毒的電子顯微鏡影像。（美聯社）

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