中國財政刺激只是畫大餅 分析師：股市漲勢恐失動能

中國財經刺激政策欠缺具體細節，恐引發市場失望情緒。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國財政部長藍佛安12日表示，將大幅增加國債發行，以支持房地產市場、補充國有銀行資本、協助地方政府化債，以及補貼低所得民眾。這場國際注目的記者會，並沒有提供財政刺激措施的規模，使全球投資人難以衡量近期中國股市暴漲的可持續性，恐引發市場失望情緒。

中國國務院12日舉辦記者會，藍佛安與3名財政部副部長出席，說明「加大財政政策逆週期調節力度、推動經濟高質量發展」的狀況。

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藍佛安說，財政部近期將陸續推出一系列針對性的增量政策舉措，包括支持地方化解隱性債務、支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、支持推動房地產市場止跌回穩、加大對困難群眾、學生等重點群體的支持保障力度、以及提升整體消費能力等。

他指出，財政部將有效補充地方政府綜合財力4000億人民幣，並擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險；該政策將是近年推出的支持化債力度最大規模的措施，是一場及時雨，將大大減輕地方政府壓力。

他也表示，將用足、用好各類債務資金，目前增發的國債正在加快使用，超長期特別國債陸續下達使用，今年最後3個月，各地共有2.3兆專項債資金可以安排使用。他補充，「中央財政在舉債和提升赤字方面是有較大空間的」。

路透報導，希望聽到中國政府具體刺激計畫的投資人，可能對該記者會大失所望。私募基金公司「上海秋陽予梁」投資經理人黃岩說，「所宣布的財政刺激計畫的力道弱於預期。沒有時間表、金額，也沒有資金將如何支出的細節」。

他先前希望有更多刺激措施用於提振消費。市場分析師原先預期整體財政刺激規模在2兆至10兆人民幣之間。他說，「如果這就是我們的財政政策，那麼牛市的動能可能消退」。

新加坡「瀚亞投資」投資組合經理Rong Ren Goh也表示，「投資人盼望新措施，並附有具體數據，儘管宣布的是有意義的措施，然而因市場關注『多少』而非『什麼』，因此投資人必然對這場記者會失望」。

仲量聯行中國首席經濟學家龐溟認為，該記者會未透露措施細節其實符合預期，他預計在全國人大常委會會議後，才會公布更多細節與具體刺激規模。

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