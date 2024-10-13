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中國監控設備巨頭「海康威視」傳出大裁員 上千人丟飯碗

2024/10/13 06:54

中國監控設備巨頭「海康威視」傳出裁員上千人。（美聯社）中國監控設備巨頭「海康威視」傳出裁員上千人。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國監控設備大廠海康威視員工透露，公司近期正在進行大規模組織調整，研發部門是重災區，32個研發區域將縮減成12個，預計1000多人被裁。

綜合中媒報導，近日有海康威視內部員工稱，公司近期正在進行大規模組織調整，現有的32個研發區域將縮減為12個，只保留幾個核心區域，其餘全部優化掉，預計涉及1000多人。

中國社交平台上有疑似海康威視員工透露，自己已收到裁員通知，其中研發部門是重災區，湖南等區域已經沒了，但杭州等總部地區還沒開始。還有人抱怨，公司這一招背刺，果然資本沒有人情，幹了三個季度，最後一個季度突然裁員，年終沒了，校招剛過，工作也不好找。

根據海康威視年報，2021年和2022年員工人數各為5萬2752人和5萬8284人，2023年員工總數為5萬8544人，其中技術人員數量最龐大，約2萬8479人，佔比達到48.65%。若裁員超1000人的消息屬實，意味著將會砍掉3.5%的研發人員。

根據海康威視財報顯示，2024年上半年營收412億人民幣，年增9.68%；淨利50.64億人民幣，年減5.13%。

對於裁員傳聞，海康威視回應，公司不存在大規模裁員，僅是經營策略調整。

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