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專家：Blackwell「零挑戰」超微新晶片落後輝達1年

2024/10/13 07:04

Bernstein Research分析師指出，輝達即將推出的Blackwell晶片處於「零挑戰」地位。（歐新社）Bernstein Research分析師指出，輝達即將推出的Blackwell晶片處於「零挑戰」地位。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超微（AMD）執行長蘇姿丰日前（10日）宣布推出Instinct MI325X加速器，旨在與輝達的Blackwell晶片競爭，但產業分析師表示，超微新晶片仍落後輝達一年。

據超微稱，新晶片系列提供1.8倍的容量、 1.3倍的頻寬以及比輝達用於高效能運算的H200張量核心GPU更好30%的推理能力。超微計劃在今年稍後開始生產出貨新的加速器。

雖然超微的GPU比之前的產品有顯著改進，但Bernstein Research分析師指出，輝達即將推出的Blackwell晶片處於「零挑戰」地位。輝達於今年3月宣布Blackwell系列，預計將於今年第4季出貨。由於供不應求 ，該系列產品已缺貨至少一年。

美國銀行證券研究分析師Vivek Arya也表示，儘管超微擁有強大的產品陣容，但該公司與其晶片競爭對手之間「短期內沒有改變動態的催化劑」。

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