美媒：TikTok早發現自家平台對用戶有害 仍以「流量優先」

TikTok內部研究發現該平台對年輕用戶的心理健康有負面影響，但並未採取更多防範措施。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「肯塔基公共廣播電台」（Kentucky Public Radio）11日披露一份內部文件，內容顯示短影音應用程式TikTok（抖音國際版）團隊早已發現該平台對年輕用戶的有害影響，卻採取有限的預防措施，目的是避免流量下降。

《法新社》指出，美國13州及華盛頓特區聯合控告TikTok傷害年輕用戶的心理健康，上述內部文件是訴狀其中一份資料，肯塔基州檢察長發出的傳票中也提到這些文件。

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TikTok的內部研究發現，一名用戶在看過260支短影片後，可能會對這個平台上癮。研究還發現，「強迫性使用」與負面心理健康影響有關，包括分析能力、記憶形成、情境思考、對話深度、同理心的喪失及焦慮增加等。

儘管TikTok已推出限制年輕用戶觀看螢幕時間的功能，包括由家長控制和一小時休息時間等，但文件顯示，TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）在知道這些功能效果有限的情況下，仍未尋求改良這些工具。

一位TikTok專案經理還寫道：「我們的目標不是減少（用戶）在平台上花費的時間。」

據了解，在肯塔基州法官下令將這些文件從公開紀錄移除之前，肯塔基公共廣播電台重建內部通訊紀錄。

對此，TikTok稱公開法院密封的資訊「極不負責任」，「很遺憾地，這項控訴只挑出一部分誤導性引文，並斷章取義地引用過時的文件，歪曲我們對社區安全的承諾」。

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