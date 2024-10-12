第二次經發會17日召開 聚焦薪資提升促進薪資透明化

第二次行政院經濟發展會議於17日召開，將以「包容成長」為主題，鎖定中小微企業多元振興發展、青年多元發展與薪資提升等重要議題。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕第二次行政院經濟發展委員會於17日召開，將以「包容成長」為主題，鎖定中小微企業多元振興發展、青年多元發展與薪資提升等重要議題，其中，薪資提升是討論重點，據了解，經發會將研議促進薪資透明化政策，而勞動部近期已與金管會達成共識，在上市櫃公司應出具的永續報告書中，揭露薪資相關資訊。

行政院經發會7月18日舉行首次委員會議，拍板「兆元投資國家發展方案」及「國家人才競爭力躍升方案」、「亞洲資產管理中心」等計畫。官員指出，「兆元投資國家發展方案」本週已報行政院核定，透過此一創新促參提案機制平台的民間投資案，最快年底可挹注公共建設資金活水。

請繼續往下閱讀...

至於下週四召開的經發會預計將通過「中小微企業多元振興發展計畫」，官員指出，賴總統在國慶演說，也特別提出推動中小微型企業的轉型發展，行銷全世界。事實上，中小微企業家數佔我國企業總數的98.9%。

為協助中小微企業多元發展，官員說，將採取數位轉型、淨零轉型及通路發展三大策略，提供中小微企業所需的專案貸款、租稅優惠等二大配套措施，明年預算也加碼達到116億元，推動中小微企業多元振興發展。

至於年輕人最關心的薪資提升部分，9月的顧問會議時，擔任經發會「包容成長組」共同召集人的龔明鑫特別指出，過去大家關注是最低基本薪資，但目前已有最低工資法等相關規範，在基本工資之上，仍有多數人普遍被認定屬於低薪的範疇，卻不在法律保障範圍內，應要先對基本工資之上的「低薪」進行定義。

不過，官員說，此次會議沒有要定義「低薪」。據了解，目前依「就業服務法」規定，已要求月薪4萬元以下薪資應揭露。至於低薪定義，經濟合作暨發展組織（OECD）國家把低薪勞工定義為薪資中位數3分之2以下，但各國仍有不同，仍持續蒐集各國相關做法及定義。

經發會顧問會議也建議成立專案小組，研議制定薪資政策的可行性。官員說，除了「最低工資法」及加薪抵稅優惠等薪資政策外，將過「促進薪資透明化」，包括就業面試階段的職缺薪資揭露、於公開資訊觀測站揭露非經理人全時員工平均薪資及薪資中位數等政策工具進

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法