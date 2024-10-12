內政部統計：Q1取得住宅女性多於男性 買房年紀多落於30到39歲

內政部近日針對住宅取得方式進行性別分析，統計結果指出，113第1季自然人取得住宅計12萬3178人次，其中女性6萬1915人次，略多於男性6萬1263人次，並以「買賣、拍賣」取得占比最高。示意圖。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部近日針對住宅取得方式進行性別分析，統計結果指出，113第1季自然人取得住宅計12萬3178人次，其中女性6萬1915人次，略多於男性6萬1263人次，並以「買賣、拍賣」取得占比最高；從年齡別觀察，男女於30到39歲買房者占比最高，不過男性40歲前購屋人次高於女性。

內政部表示，為了解住宅取得的性別差異情形，利用建物所有權異動索引及個人戶籍資料，針對住宅取得方式進行性別分析。113年第1季自然人取得住宅計12萬3178人次，其中男性6萬1263人次、女性6萬1915人次。

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內政部說明，男、女性都以買賣、拍賣取得占比最高，男性占61.98%、女性占66.38%；繼承、贈與取得次之，男性占33.51%、女性占31.61%，合計大於9成5；顯示以買賣、拍賣取得住宅者，女性較男性多4個百分點，繼承、贈與則男性較女性多2個百分點。

以年齡別觀察，內政部指出，買賣、拍賣取得住宅者，本季男、女性都以30到39歲占比最高，40到49歲次之，合計超過6成1；其中男性30到39歲占比大於女性，兩者相差4.21個百分點，而男性40到49歲占比小於女性，兩者相差3.89個百分點。整體而言，男性在未滿40歲的占比高於女性。

在繼承、贈與取得住宅部分，內政部表示，本季男、女性都以50到59歲占比最高，40到49歲次之，合計約5成；兩組年齡層男性占比都大於女性，其中50到59歲兩者相差1.43個百分點，而40到49歲兩者相差1.87個百分點。整體而言，男性在未滿60歲的占比高於女性。

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