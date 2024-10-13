日車「3巨頭」在中國銷量潰敗 「這家」暴跌逾40％最慘

中國汽車市場競爭激烈，日本3大車廠在當地市場面臨巨大挑戰。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車市場近來高速發展，尤其電動車產業，國內市場廠商林立、競爭激烈，日本3大車廠在當地市場面臨巨大挑戰，9月銷量持續走低，其中又以本田汽車（Honda）跌幅最慘烈，衰退幅度超過40%。

《共同社》報導，9月日本3大車廠在中國的新車銷量均出現下滑，其中以本田汽車跌幅最為慘烈，9月銷量僅6萬2586輛，跌幅達42.9%，連續8個月銷量低迷。

請繼續往下閱讀...

本田汽車發言人指出，由於新能源車需求不斷成長，該公司尚未在該領域投入大量資源，導致銷量不佳。

豐田汽車（Toyota）銷量則是下跌9.2%至16.05萬輛，已連續8個月呈現衰退；日產汽車（Nissan）減幅3.8%，銷量為6.14萬輛，儘管銷量持續6個月下降，該公司表示已加強促銷活動，縮減下滑幅度。

與日系車在中國市場的困境形成對比，中國車企近期銷量再創高峰。《快科技》報導，比亞迪（BYD）9月銷量達41.9萬輛，創下歷史新高；奇瑞銷量為24.5萬輛，較去年同期成長28.6%；吉利控股集團銷量達到30.8萬輛，較去年同期增長17.8%，同樣寫下歷史紀錄。

統計數據顯示，今年7月，日系車在中國市場的市占率已降至10.4%，中國自主品牌市占率則上升至66.9%。

文章指出，對於中國與日系車合資品牌而言，目前市場競爭格局已迎來關鍵轉捩點，若無法在新能源車領域迅速突破，恐怕將在這2年內失去市場地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法