憂中東衝突升級 國際油價週線連2紅

國際油價週五（11日）小跌。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（11日）小跌，但由於投資者權衡中東衝突擴大至威脅其原由流動之可能性，週線返回上升，為連續第2週上漲。

紐約西德州中級原油11月交割價下跌29美分或0.4%，收每桶75.56美元，但本週仍上漲1.6%。

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布蘭特原油12月交割價下跌36美分或近0.5%，收每桶79.04美元，本週仍上漲1.3%。

根據《Market Watch》，加拿大帝國商業銀行（CIBC）私人財富美國高級能源交易員巴賓（Rebecca Babin）表示，原油經歷了「動盪的一週，地緣政治頭條新聞給交易員帶來了沉重打擊」。

在中東局勢緊張的背景下，油價本週連續兩週上漲。然而，週五油價下跌，係因投資者對中東局勢的擔憂有所緩解，尤其是在美國拜登總統對以色列可能攻擊伊朗能源基礎設施的言論進行修正之後，以及中國未能推出廣受期待的新刺激措施，這些因素導致油價回調。

City Index分析師分析師拉茲札達（Fawad Razaqzada）表示，週五的交易行為突顯市場情緒的快速變化，以及在基本面疲弱的情況下，追逐地緣政治漲勢的信心普遍不足。

他指出，交易者不希望在連假前持有空頭頭寸，因為以色列可能會對伊朗發動攻擊，恐導致下週亞洲市場開盤時油價跳漲。

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