銀行業獲利強勁！道瓊大漲409點 與標普續創新高

週五美國股市上漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕銀行業巨頭為第三季財報季帶來良好的開局，週五美股創下新高，並為本週畫上圓滿的句點。道瓊工業指數上漲409.74點、或0.97%，標普500指數首次收在5800點之上，道瓊和標普雙雙創下收盤歷史新高。那斯達克指數上漲0.33%，收在18342.94點，距離歷史高點不到2%。費城半導體指數上漲0.79%，台積電ADR上漲2.71%，收在190.81美元。

綜合外媒報導，摩根大通利潤和收入超出預期，股價上漲4.4%，富國銀行獲利優於預期，大漲5.6%，貝萊德報告稱其管理的資產連續第三個季度創下歷史新高，股價上漲3.6%。而最新的通膨數據引發對美國聯準會11月降息的預期。

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美國勞工部的數據顯示，9月份最終需求生產者物價指數（PPI）較上季持平，而路透社經濟學家原本預計上漲0.1%。富國銀行投資公司高級全球市場策略師斯雷恩（Scott Wren）表示：「市場非常確信，將實現軟著陸，即使消費者物價指數略高於預期，通膨也將溫和下來。」根據芝商所FedWatch工具，隨著本週數據公佈，交易員保持穩定押注，認為聯準會在11月會議上降息25個基點的可能性約88%，維持利率不變的可能性為12%。

道瓊工業指數上漲409.74點或0.97%，收在42863.86點。

標準普爾500指數上漲34.98點或0.61%，收在5815.03點。

那斯達克指數上漲60.89點或0.33%，收在18342.94點。

費城半導體指數上漲42點或0.79%，收在5335.94點。

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