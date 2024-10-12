緯創新網通總經理罕見現身 首曝神秘行蹤

緯創旗下企業暨網通產品事業群總經理林建良（右前）昨與連接線廠鴻呈董事長簡忠正（左前）同台飆歌。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創旗下企業暨網通產品事業群總經理林建良自5月上任以來，幾乎不曾在公開場合露面，但昨日罕見現身合作夥伴舉辦的餐會，談到自己目前時常飛往美國，攜手品牌客戶共同為集團的AI伺服器佈局運籌帷幄。

緯創（3231）、緯穎（6669）今年進一步強化事業合作與互補，在5月23日宣布原企業暨網通產品事業群總經理林威遠前往緯穎接下總經理職務，留下來的空缺則由原個人運算產品事業群暨全球供應鏈管理總經理林建良接任。然而，林建良上任後鮮少出席公開活動，甚至在8月29日辭去集團持股7%的工業電腦廠磐儀（3594）董事席次。

請繼續往下閱讀...

林建良昨日出席連接線廠鴻呈（6913）餐會，與董事長簡忠正同台飆歌，合唱歌手周華健不敗金曲《朋友》，與供應鏈合作夥伴的好情誼顯露無遺，林也終於透露自己神秘的行蹤，原來之所以不常露面，是因為「現在太常飛美國了」，範圍涵蓋加州、德州等集團重要營運據點，深化與美系品牌客戶之間的關係，在一肩擔起重責大任之下，也是因為已經沒有時間參加磐儀董事會，才會辭去董事職務。

林建良說，現在緯創集團對於AI伺服器今年的成長展望，就是維持全年3位數成長的看法，現階段關於明年整體伺服器領域的業務成長動能或是相關新產品佈局，暫時沒有太多看法可以提供，未來若有適當時機，可望再向外界分享最新的營運情況。

此前，緯創曾經表示，林建良在集團迎向AI浪潮下承擔更為重要的職務，將助力公司挑戰更高境界的成長，並展現卓越價值，相信對於人才培育、客戶關係、業務與營運發展，都會是最好的安排。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法