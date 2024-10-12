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三星空前危機！競爭力首次遭質疑 投資人不再逢低買進

2024/10/12 05:41

首次上稿 10-11 22:46
更新時間 10-12 05:41

儘管三星股價下挫，但投資人不再逢低買進，三星吸引力盡失。（路透）儘管三星股價下挫，但投資人不再逢低買進，三星吸引力盡失。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，三星電子已今非昔比。這家公司曾是投資人逢低買進的週期性晶片個股，但如今不再如此，究其原因在於三星的競爭力遭到市場質疑，而這是前所未見的狀況。

報導說，三星股價在3個月內流失3分之1後，其股票交易價格現已低於1倍票面價值，這是2009年以來，相對於亞洲主要同業的空前低點。然而，這還無法吸引投資人買進。

這家長期以來的記憶體龍頭正面臨危機，它在高階人工智慧（AI）晶片競賽中，苦於突破之際，同時面臨中國對手崛起，威脅其中階晶片的空間。投資人與分析師開始質疑他們之前從未疑惑的問題：三星的競爭力。

NH-Amundi資產管理公司股票投資長Jinho Park說，「不確定性太多」，他補充，如果投資人認為三星在同業間處於有利地位，其股價就會上漲，「歸根結柢，這家公司是否有競爭力更為重要」。

近日三星對於低於預期的財報罕見的向投資人致歉，表示其正努力解決輝達用於訓練AI的一款關鍵晶片的延遲交付問題。這讓SK海力士得以主導高頻寬記憶體（HBM）領域，而在客製化晶片的代工領域上，三星縮小與台積電的差距幾無進展。

尤金（Eugene）投資證券公司分析師Lee Seung-woo指出，「三星在上次財報中提出計畫已成為未兌現的承諾，與台積電市值的差距只有擴大，這引發一個問題：是否影響財報的一次性非記憶體因素真的是一次性嗎」？他意指績效獎金的衝擊。

高盛集團是調降三星財測的機構之一，其下調三星目標價9.5%，以反映其對三星DRAM與NAND晶片出貨，以及記憶體與晶片代工業務利潤的糟糕預期。高盛認為，三星實現其7月財測的機率很低。

變色龍全球資本創辦合夥人坎普林（Neil Campling）指出，事實上，問題的重點不在於財測，更多在於公司的失誤。他說，「三星痛苦就是海力士獲益」，海力士在獲利豐厚的HBM領域上取得領先，確保了輝達2025年的訂單。

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