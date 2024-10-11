台電近3年民生電價吸收逾2800億 尚未如實反映成本

台電說明，民生電價仍無法反映成本，政府編列預算補助差額是「補貼全民」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外界質疑政府編列預算補助台電，台電表示，由於目前電價仍低於成本，而近年在電價調整也回應國會呼籲，努力兼顧照顧民生及穩定物價，民生用電皆採較低調幅或凍漲。台電補充，自2022年以來，光是在民生電價吸收金額已逾2800億元，政府以編列預算的方式撥補，補足民生電價未調足差額，實為補貼全民，盼外界正確解讀及支持。

台電指出，烏俄戰爭影響造成國際燃料價格暴漲，使台電累積鉅額虧損，而台電承擔減緩通膨的政策任務，電價未足額調漲，民生電價目前每度平均僅2.77元，每度售電成本高於民生電價1元左右，而此次電價費率審議會同樣考量到照顧民生及穩定物價，因此決議民生用電不調整，盡量降低電價對於民生的影響。

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台電進一步指出，為穩定物價及照顧民生、弱勢，在2022年至2024年間，台電每年分別吸收民生用電成本1001億元、1008億元和813億元，總計三年吸收逾2800億元，扣除2023年疫後特別預算補助500億元，仍吸收超過2300億元。

政府編列2024年追加預算及2025年公務預算各1000億元，主要就是用於補貼民生用電未調足差額，政府撥補預算實為補貼全民。

台電也強調，除了政府照顧民生及穩定物價政策，台電公司也肩負穩定供電的重要任務，各項電力電網建設，均需仰賴穩健財務，台電會積極向立法委員說明，爭取支持。

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