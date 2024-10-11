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富邦金前9月大賺近1212億 續登金控「獲利三冠王」

2024/10/11 18:15

富邦金今年前九月累計盈餘近1212億元。（資料照）富邦金今年前九月累計盈餘近1212億元。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內各家金控的九月自結獲利數字均已出爐！根據富邦金公告消息，9月獲利78.6 億元、前9月累計獲利1211.9億元，EPS為 8.6 元，贏過所有金控同業，繼續拿下「獲利三冠王」寶座。

根據富邦金自結資料顯示，子公司台北富邦銀行、富邦證券累計前9月獲利，皆續創歷年同期新高；富邦人壽累計前9月獲利，亦為歷史第三高紀錄。

富邦金控2024年9月自結稅後盈餘78.6億元，單月獲利是歷年9月新高；累計今年前9月（前三季）合併稅後淨利1211.9億元，寫下歷年同期次高紀錄。

檢視富邦金各家子公司，其中，獲利貢獻度最高為富邦人壽，今年9月單月稅後獲利為34億元，累計稅後淨利為779.5億元，較去年同期成長81%，創下歷年前9月第三高紀錄。

子公司「富邦人壽」9月主要投資收益來源為處分國內外股票及基金利得、利息收入及股利收入；股市方面，9月份聯準會降息兩碼，市場對美國經濟衰退的疑慮淡化，股市受激勵走揚，富邦人壽伺機實現資本利得，另加上處分私募基金挹注投資收益。債市方面，美國聯準會展開貨幣政策寬鬆週期，9月公債利率回落。富邦人壽已把握今年利率高檔時機，增加債券部位，達到提升經常性收益的目標。

至於台北富邦銀行方面，2024年9月稅後獲利26.7億元，較去年9月成長超過5成，累計稅後盈餘251億元，較去年同期成長24%，續創下9月單月及累計前9月稅後淨利歷年新高紀錄，獲利成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長10%及40%，帶動營收較去年同期成長18%。

在「富邦產險」方面，今年9月單月稅後獲利為2.4億元，累計稅後盈餘為34.3億元，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。9月整體簽單保費60.1億元，較去年同期成長26%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中以工程險成長100%及火險成長76%表現最為亮眼，成長動能皆優於市場。累計前9月簽單保費收入505.7億元，年成長14%，簽單市佔率24.6%，維持市場領先地位。

富邦證券2024年9月稅後獲利為6.1億元，累計前9月稅後獲利81.2億元，較去年同期成長48%，受惠今年度台股市況熱絡，證券各項業務收入皆較去年同期顯著成長，累計前9月稅後淨利續創歷年同期新高紀錄。

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