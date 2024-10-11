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中信金還想併金控？總經理高麗雪曝主要考量

2024/10/11 17:15

中信金將額定資本額提高至3200億元，總經理高麗雪說明未來併購策略。（中信金提供）中信金將額定資本額提高至3200億元，總經理高麗雪說明未來併購策略。（中信金提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金將額定資本額提高至3200億元，是否代表未來仍有意願併購國內金控？中信金總經理高麗雪表示，中信金有很大的資本需求，各子公司每年自發性成長，都需要予以資本強化，加上需符合「大到不能倒」的資本規定，國際評等又有高資本適足率要求，雖然目前沒有特定併購對象，但國內外各種標的，都有「雷達」在市場持續搜尋。

中信金今日舉行股東臨時會，通過修改公司章程，提高額定資本額，會後金控總經理高麗雪接受媒體聯訪表示，額定資本額提高900億至3200億元，但目前尚無增資計畫，今年底前實收資本額仍為2012億元，對明年股利發放沒有影響，反而因今年前9月獲利已超越去年全年，後續全年獲利表現可期。

對於外界關注的併購規劃，在新光金、台新金股東臨時會分別通過合併後，未來中信金的策略為何？高麗雪表示，中信金很重視自發性與非自發性成長，子公司銀行、保險每年都有雙位數成長，但是否會啟動併購成長？高麗雪強調，現在確實沒有對象，但會持續找尋有無適合標的。

她舉例，中信銀財管動能強，但普及率可以增加，對於有通路或產品或新興支付的對象都可納入考慮，中小企業較強的標的也可考慮；保險併購方面．因應IFRS17及ICS等國際財會新制要求，需注意對象的資產品質，中信金則希望強化業務員通路，若是資產負債匹配沒太大問題的對象，也會納入考量。

海外市場方面，中信金的布局相對完整，但馬來西亞、東埔寨或澳洲仍無據點，高麗雪分析，目前中信金仍尋求自建機會，若當地政府不願釋出，還是會考慮併購。

至於金控的併購，高麗雪表示，國內才14家金控，之後又少1家，能否找到合適又有意願的，還要看機緣，但因為目前並無對象，無法預測是否會再採「公開收購」或是合意併購的方式進行。

高麗雪認為，先前主管機關並未明確指示公開收購就是一律現金，因為法令上原本都是開放的條件，未來中信金不會自我設限，要先有適當對象，再決定以何種方式進行較易達成目標。

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