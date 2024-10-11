岱宇拓商用健身器材市場 拚今年雙位數成長

岱宇預期商用健身器材、電輔車業務今年都能呈現成長。（取自岱宇網站）

〔記者徐子苓／台北報導〕健身器材廠岱宇（1598）今天公告9月合併營收，為5.7億元、年減2.38%，累計前9月合併營收為48.48億元、年減10.49%。岱宇表示，預期商用健身器材、電輔車業務今年都能呈現成長。

岱宇指出，在家用健身器材部分，集團自今年以來開始積極優化旗下自有品牌官網的廣告投放，並持續調整與各品牌經銷通路商的合作方式。

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而在商用健身器方面，集團利用旗下Spirit品牌推出的全新1000系列，開始積極搶攻商用健身器材市場，以往商用健身產品僅佔整體營收1成左右，而集團擁有台灣製造優勢，期望透過高價格競爭力增加商用健身器材市場份額，預期今年商用健身器材業務將能較去年同期呈雙位數成長。

岱宇另指出，在電動輔助自行車業務方面，代組裝業務先前由於原有產能不足、難以消耗訂單，但以組裝電動輔助自行車為主的大甲廠，於今年5月正式啟用。

在自有品牌Cikada電輔車部分，目前美國、加拿大、英國與德國的官網通路皆已正式上線，並開始銷售針對城市通勤的City Bike，以及適合跨越市區及郊區長距離騎乘的Touring Bike，為了增加產品競爭力，集團也規畫於明年上半年推出第二代個人化的Urban Bike，以及適合家庭及商業輕量運輸的Universal Bike搶攻市場，預期2024年整體電輔車業務將較去年同期成長。

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