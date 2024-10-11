「金九銀十」預期落空 台塑四寶僅台塑看好Q4營收成長

台塑四寶僅台塑看好Q4營收成長。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台化董事長洪福源表示，「金九銀十市況看不到、預期落空」，第四季低迷氣氛猶在、態度保守，僅台塑（1301）認為第四季營收可較第三季成長，南亞（1303）看法「持平」，台塑化（6505）則表示，下游需求尚未復甦，預計第四季輕油裂解廠平均產能利用率53%。

雖然中國積極想復甦經濟，台化認為，展望第四季，市場低迷氣氛尚在，世界各主要經濟體9月製造業PMI 都在50 榮枯線下，而且呈現下行趨勢，10月市況保守預估，但是近日美國降息及中國刺激性的財政金融政策，可能會對市場造成影響而轉折，期待能往好的方向發展。

請繼續往下閱讀...

台化董事長洪福源說，中國的金融政策對經濟影響有待觀察，但10月中國內需尚未看到明顯上升，對台化來說產銷排程仍安排部分產線減產，避免增加庫存，預估營收比9月減少，11、12 月有可能回升。

南亞指出，目前看第四季與第三季表現持平。董事長吳嘉昭指出，年底客戶庫存盤點，下單偏向保守，預估電子材料營收持平，至於化工產品整體供過於求，各料品別短期供需市況不同，互有漲跌，表現也持平，聚酯瓶用粒進入淡季， 但聚酯絲品牌新季度陸續下單，銷售同樣持平。

台塑表示，由於第4季為部分石化產品傳統旺季，加上歲修廠數比第3季減少，開工率提高，因此，維持與上月相同看法，預估第4季營收比第3季成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法