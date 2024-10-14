美股週五（11日）道瓊工業指數上漲409.74點、或0.97%，標普500指數首次收在5800點之上，道瓊和標普雙雙創下收盤歷史新高。

（美聯社）

1.銀行業巨頭為第三季財報季帶來良好的開局，週五（11日）美股創下新高，並為本週畫上圓滿的句點。道瓊工業指數上漲409.74點、或0.97%，標普500指數首次收在5800點之上，道瓊和標普雙雙創下收盤歷史新高。那斯達克指數上漲0.33%，收在18342.94點，距離歷史高點不到2%。費城半導體指數上漲0.79%，台積電ADR上漲2.71%，收在190.81美元。

2.台股週五（11日）在電子股開盤上漲，加權指數開盤漲67.11點，以2萬2726.19點開出，電金傳齊揚下，指數開高走高，隨著台積電（2330）一度觸及1050元，指數大漲352點，突破2萬3000點，來到2萬3011點，不過，受到傳產股走跌拖累，指數漲幅收斂，終場漲242.56點，收2萬2901.64點。

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3.隨著中國刺激經濟政策措施上路，國內連結A股指數的相關ETF震盪劇烈，櫃買中心10月9日公告，將永豐中國科技50大（00887）從週五（11日）起列入處置股，禁止投資人進行當沖交易。

4.中信金（2891）週五（11日）召開股東臨時會，將額定資本額一口氣從2300億元提高至3200億元，中信金副董事長吳一揆表示，中信金自2015年後，未曾提高過資本額，此次提高900億元，是為了未來10年的業務發展預做準備。

5.中國國務院12日對外說明財政刺激政策，財政部長藍佛安表示，將大幅增加國債發行，以支持房地產市場、補充國有銀行資本、協助地方政府化債與補貼低所得民眾。但因沒提供可能規模與具體內容，恐影響投資人衡量近期中國股市暴漲的可持續性，中港股市週一開盤恐將剉咧等。

6.輝達用於人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）的Blackwell圖形處理器（GPU），因封裝良率問題，需要重新設計而延遲量產，似乎無損對該處理器的需求。根據摩根士丹利分析師向輝達管理階層的詢問，未來12個月Blackwell GPU的供應已完售，該情況與幾個季度之前的Hopper GPU類似，預料輝達明年將斬獲更大市占率。

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