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汎德永業9營收年增25.09％ 第4季營運動能樂觀

2024/10/11 15:10

汎德永業汽車9月合併營收創歷史同期新高。（汎德提供）汎德永業汽車9月合併營收創歷史同期新高。（汎德提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汎德永業（2247）汽車今日公告9月合併營收為54.82億元，較去年同期成長25.09%，創歷史同期新高。

汎德永業累計第3季合併營收143.35億元，年增9.02%，亦為同期新高；前3季合併營收435.54億元，年增7.44%，同創歷年同期新高。

汎德永業指出，9月Porsche、BMW、Mini等品牌新車順利到港，帶動銷售表現亮眼，依照目前手上訂單及船期來看，預期第4季BMW全新電動車iX2、全新4系列車款，以及汽油動力車款X2等車款均會大量到港，陸續滿足訂單需求。

加上本月新發表的BMW M2、M3 Competition Touring、M4 CS等車型，預計第4季BMW新車銷售數量有望再創佳績。

Porsche第4季也即將在台推出有史以來最強大的產品陣容，包括純電車款 Macan EV、Taycan 2，新款 Panamera與敞篷跑車 718 Spyder等。

Mini方面，全新汽油版的Mini Cooper三門與五門掀背車款預計於第4季推出，創造營運成長動能。

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