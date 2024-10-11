晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

詩肯9月營收年增3.37％ 旺季重回成長軌道

2024/10/11 14:50

詩肯9月營收1.88億元。（記者楊雅民攝）詩肯9月營收1.88億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告9月營收1.88億元，年增3.37%，受惠年底消費旺季到來，重回成長軌道。累計1~9月營收16.55億元，較去年同期小幅衰退3.89%。

詩肯表示，台灣本業9月營收1.3億元，年增11.87%，表現仍維持高檔水準，但轉投資新加坡NOVA消費力道疲弱，營運表現不如預期，營收5835萬元，年減11.58%。

詩肯表示，9月央行出重手打房，今年以來已經祭出數波打房政策，反映政府整頓房市的意圖，但政策效益目前仍不明顯。

詩肯指出，房地產市場經過整頓，有機會慢慢由過熱到趨穩，也讓自住的剛性需求更容易進場，對於家具產業來說並不是壞事。

進入10月為百貨周年慶高峰的開始，消費力也是全年最旺盛的階段，雖然有去年基期高的因素，但台灣營收表現仍有機會挑戰持續成長的目標。新加坡NOVA後勢還需觀察，但第四季整體營收應能維持高檔。

截至9月底，詩肯全台門市共計87店，較上月減少1店，今年根據營運體質陸續調整門市營運，展店腳步仍持續。

去年在百貨商場開設快閃櫃通路，在周年慶人潮帶動下，表現亮眼，更受百貨青睞，今年仍將以相同模式增加業績成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財