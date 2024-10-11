詩肯9月營收年增3.37％ 旺季重回成長軌道

詩肯9月營收1.88億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告9月營收1.88億元，年增3.37%，受惠年底消費旺季到來，重回成長軌道。累計1~9月營收16.55億元，較去年同期小幅衰退3.89%。

詩肯表示，台灣本業9月營收1.3億元，年增11.87%，表現仍維持高檔水準，但轉投資新加坡NOVA消費力道疲弱，營運表現不如預期，營收5835萬元，年減11.58%。

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詩肯表示，9月央行出重手打房，今年以來已經祭出數波打房政策，反映政府整頓房市的意圖，但政策效益目前仍不明顯。

詩肯指出，房地產市場經過整頓，有機會慢慢由過熱到趨穩，也讓自住的剛性需求更容易進場，對於家具產業來說並不是壞事。

進入10月為百貨周年慶高峰的開始，消費力也是全年最旺盛的階段，雖然有去年基期高的因素，但台灣營收表現仍有機會挑戰持續成長的目標。新加坡NOVA後勢還需觀察，但第四季整體營收應能維持高檔。

截至9月底，詩肯全台門市共計87店，較上月減少1店，今年根據營運體質陸續調整門市營運，展店腳步仍持續。

去年在百貨商場開設快閃櫃通路，在周年慶人潮帶動下，表現亮眼，更受百貨青睞，今年仍將以相同模式增加業績成長動能。

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