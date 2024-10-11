國內油價連3降!下周汽、柴油估降0.1元

下周汽柴油估降0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內油價有望連三降!國際油價持續大漲，但中油公司啟動雙平穩機制，預估下周汽油、柴油降0.1元，92無鉛汽油每公升跌破29元大關。

國際油價因沙國調漲11月銷往亞洲合約原油訂價條件、中東地緣政治局勢仍趨緊繃而上漲。

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中油累算至10月10日的調價指標7D3B週均價為78.25美元，較上週74.85美元上漲3.4美元。新臺幣兌美元匯率32.170，較上週31.817貶值0.353元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下周汽油零售價調漲1.6元，柴油調漲1.9元。

但中油公司持續啟動雙平穩措施，下周汽油預估實際調降0.1元、柴油調降0.1元。若依照預估降幅，下周92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.4元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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